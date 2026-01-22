رئيس اللجنة الوطنية لغزة يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل

- فتح معبر رفح: أعلن علي شعث عن فتح معبر رفح بين غزة ومصر الأسبوع المقبل، مما يعكس انفتاح غزة على العالم والمستقبل، رغم اعتراضات تل أبيب التي تربط الفتح بإعادة جثة الأسير الإسرائيلي ران غفيلي. - جهود دولية: شكر شعث الرئيس ترامب على جهوده في وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى دور الولايات المتحدة ومصر وقطر في خلق فرص جديدة لغزة، مع التركيز على تحسين الحياة اليومية وإعادة بناء المؤسسات. - مجلس السلام: وقع ترامب على ميثاق "مجلس السلام" في دافوس، مؤكدًا على التنسيق مع الأمم المتحدة، وهدد حماس بضرورة تسليم سلاحها وإلا ستواجه عواقب وخيمة.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث اليوم الخميس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل. وقال في كلمة متلفزة، خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم". وأضاف: "معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة "لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم".

وفيما كانت تل أبيب تصر على عدم إمكانية فتح معبر رفح وتربط ذلك بإعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجزة في قطاع غزة، ران غفيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، اليوم الخميس، إن جهوداً كبيرة تبذل لإعادة الجثة، وإن "الكابينت" سيبحث هذه المسألة، ومسألة فتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل.

وعبّر شعث عن شكره للرئيس دونالد ترامب وجهوده في وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر خلقت فرصة جديدة لقطاع غزة، مشددًا على مسؤوليته رئيساً للجنة في خلق مستقبل أفضل لأبناء القطاع، وعلى إعادة النظام وبناء المؤسسات. كما شدد على أن المرحلة الانتقالية ستنجح فقط إن ساهمت في تحسين الحياة اليومية للغزيين. وفيما قال إن الطريق إلى السلام سيتطلب إجراءات صعبة وسيواجه عقبات. دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة على تجاوز العقبات والعمل مع اللجنة والوقوف إلى جانب سكان القطاع المدمر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع الخميس في دافوس الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام"، مؤكدًا أنه سيعمل "بالتنسيق" مع الأمم المتحدة. وكرر ترامب القول في كلمته خلال مراسم التوقيع، إنّ واشنطن تمكنت من إنهاء ثماني حروب في العالم، وإنها تمكنت من "إيجاد سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن".

وقال إنّ 59 دولة شاركت في السلام في الشرق الأوسط، مجدداً تهديداته لحركة حماس الفلسطينية في حال عدم تسليم سلاحها، قائلاً "على حماس التخلي عن سلاحها وإلا فستكون نهايتها". وأضاف "عناصر حماس يولدون والبنادق في أيديهم، لكن إذا لم يوفوا بوعودهم فسنفعل اللازم"، مشدداً على ضروة تسليم حركة حماس لرفات آخر جثة أسير إسرائيلي في غزة.