رئيس الكونغو الديمقراطية يتّهم رواندا بخرق اتفاق السلام

اتّهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الاثنين، رواندا بـ"خرق التزاماتها" بعد أيام على توقيع زعيمي البلدين اتفاق سلام يهدف إلى وضع حد للقتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وازدادت حدة العنف في شرق الكونغو الغني بالمعادن مطلع العام عندما سيطر مقاتلو حركة "إم 23" المدعومة من رواندا على مدينة غوما الرئيسية في إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني.

وعزّز توقيع الرئيسين الكونغولي والرواندي اتفاقاً للسلام في واشنطن، الخميس، الآمال بإمكان التوصل إلى تسوية نهائية بعد ثلاثة عقود من النزاعات الدامية. لكن تجدد المعارك في اليوم التالي أجبر المئات على الفرار عبر الحدود إلى رواندا.

وقال تشيسيكيدي في خطاب إلى الأمة من البرلمان: "رغم حسن نيتنا والاتفاق الذي تمّت المصادقة عليه أخيراً، من الواضح أن رواندا تخرق التزاماتها بالفعل"، في إشارة إلى هجمات نفّذتها القوات الرواندية في عدة مواقع في إقليم جنوب كيفو خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف: "في اليوم نفسه الذي تم فيه توقيع اتفاق السلام، نفّذت قوات الدفاع الرواندية ودعمت هجمات بالأسلحة الثقيلة".

وفي السياق نفسه، أفاد خبراء في الأمم المتحدة، الأحد، بأن الجيش الرواندي وجماعة "إم 23" المدعومة من كيغالي نفّذا إعدامات ميدانية وتسبّبا بحالات نزوح جماعي قسري في شرق الكونغو. وذكر تقرير الخبراء أن "إم 23" والجنود الروانديين ارتكبوا "إعدامات بإجراءات موجزة وعمليات توقيف واعتقالات تعسفية".

وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين مقاتلي "إم 23" والجيش الكونغولي المدعوم بآلاف الجنود البورونديين في جنوب كيفو. وبعد سيطرة الحركة على مدينة غوما، تمدد عناصرها بدعم رواندي إلى مدينة باكوفو في الإقليم نفسه.

وكان تشيسيكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي قد وقّعا، الأسبوع الماضي، اتفاقاً وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استضافهما، بـ"المعجزة"، وسط تشكيك واسع من مراقبين بشأن فرص صموده في ظل التعقيدات الأمنية على الأرض.