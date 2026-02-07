رئيس الصومال: تدخل إسرائيل في سيادتنا تحدٍّ لقارة أفريقيا

- أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن التدخل الإسرائيلي في الصومال يمثل تحدياً للقارة الأفريقية بأكملها، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية تقوض الاستقرار في المنطقة. - شدد شيخ محمود على أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر للتجارة العالمية والأمن الدولي، معتبراً أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يهدد وحدة الأراضي الصومالية. - دعا الرئيس الصومالي إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين، مطالباً المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود، اليوم السبت، إن التدخل الإسرائيلي "غير المشروع" في سيادة بلاده يمثل "تحدياً للقارة الأفريقية بأكملها". وشدد، في كلمة خلال مشاركته في "منتدى الجزيرة" في الدوحة، على أن "التوترات الإقليمية والتموضعات المزعزعة للاستقرار، كالتدخل الإسرائيلي (في الصومال)، تقوض الاستقرار بالمنطقة". وحذر الرئيس الصومالي من أي محاولة لتغيير النظام الدولي القائم، مشدداً على أنه "ينبغي علينا ألا نعود إلى منطق القوة".

وقال شيخ محمود إن الصومال يواصل مكافحة الإرهاب بعزم، وإن أمن واستقرار البحر الأحمر لا يمثلان أهمية حيوية لدول المنطقة فحسب، بل للتجارة العالمية والأمن الدولي أيضاً. واعتبر أن "التدخل الإسرائيلي غير المشروع في الصومال ليس فقط تهديداً لبلدنا، بل تحدٍ للقارة الأفريقية بأكملها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي "أرض الصومال"، الأمر الذي رفضته الحكومة الفيدرالية في الصومال، إضافة إلى انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب. وكان إقليم "أرض الصومال" قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى إلى نيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً، من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.

إلى ذلك، وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الرئيس الصومالي على وجوب التوصل إلى "حل دائم وعادل وشامل" للقضية، استناداً إلى "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية. وقال: "على العالم أن يستيقظ وأن يقف ضد مرتكبي الانتهاكات بحق القانون الدولي"، في إشارة إلى أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)