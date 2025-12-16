رئيس الشاباك يحذّر من "خطف" إسرائيليين بسبب الصفقة مع "حماس"

- حذّر رئيس الشاباك، ديفيد زيني، من تزايد مخاطر خطف الإسرائيليين نتيجة صفقة تبادل الأسرى مع حماس، مشيراً إلى أن التهديدات ارتفعت بسبب الثمن المدفوع لتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة. - اتخذ الكابينت قراراً بتقديم مساعدات إنسانية لفئات سورية في "المنطقة الأمنية" التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، بهدف ترسيخ وجود إسرائيل وتقسيم البلاد عبر دعم الأقليات. - صادق الكابينت على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك غانيم وكيديم، وناقش قانون إعدام الأسرى تمهيداً للتصويت عليه في الكنيست.

حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، في الآونة الأخيرة، من ازدياد مخاطر "خطف" إسرائيليين، مرجعاً ذلك إلى صفقة تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وتطرق زيني، إلى مخاطر خطف إسرائيليين، في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عُقدت يوم الخميس الماضي، وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بعض تفاصليها اليوم الثلاثاء.

وقال زيني للوزراء إن "تهديد عمليات الخطف لم ينخفض، بل ارتفع وسيواصل الارتفاع، لأن هناك ثمناً للطريقة التي دفعنا بها مقابل تحرير المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)". ووفق ثلاثة مصادر حضرت الجلسة وسمعت التصريحات، لم تسمّها الصحيفة، لم يقل زيني هذه الأمور بوصفها وجهة نظر حول صفقات تبادل الأسرى التي أُبرمت مع "حماس" خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، أو ما إذا كان من الصواب أن يكون الثمن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإنما في إطار "نقاش مهني سري" جرى في الكابينت بشأن خطوات أمنية مطلوبة في مجال الرحلات الجوية والطيران.

وبحسب مصادر رفيعة في المستوى السياسي، "هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها زيني هذا الكلام في النقاشات المغلقة، بوصفه تحليلا مهنيا أقرب منه للتهديدات، فهو يتحدث عن أن منظمات الإرهاب وأعداءنا رأوا أن خطف الإسرائيليين هو أمر مُجدٍ، وأن تهديد خطف الإسرائيليين في البلاد والعالم قد ارتفع". ولم ينكروا في جهاز الشاباك ما قيل، لكنهم رفضوا التعليق المباشر. وأوضحوا في ردهم على توجه الصحيفة: "لا نعلّق على ما يُقال في النقاشات المغلقة". وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع، وبحسب وزراء حضروا النقاش، لم تكن جلسة كابينت عادية، بل كانت أشبه باجتماع حكومة من أجل اتخاذ قرارات.

وفي إطار المواضيع الأخرى التي كانت على جدول الأعمال، اتّخذ الكابينت قراراً بتقديم ما وُصف بأنه مساعدات إنسانية إسرائيلية لفئات سورية فيما يُسمى "المنطقة الأمنية" في سورية، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي، في ظل محاولات إسرائيل ترسيخ وجودها وتقسيم البلاد وتهديد وحدتها، من خلال دعم أقليات، بادّعاء وجود مصالح مشتركة معها، وبهدف إبعاد العناصر المعادية عن الحدود.

كما صادق الكابينت في الجلسة، على إقامة 19 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتنظيمها، اثنتان منها هما غانيم وكيديم، ستُقامان من جديد بعد أن أُخليتا في إطار خطة فك الارتباط قبل نحو 20 عاماً. وأُقر الاقتراح، الذي قدّمه وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإجماع في الكابينت، علماً أنه تم تنسيقه مع الولايات المتحدة التي طلبت الحفاظ عليه سراً لبضعة أيام، لكن رغم الطلب، تسرّب إلى الإعلام في وقت مبكّر نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الكابينت مطولاً قانون إعدام الأسرى، الذي لا يزال قيد الإعداد، تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.