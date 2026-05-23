رئيس السنغال يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة بعد أشهر من التوتر

أقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو بعد أشهر من التوتر المتصاعد. وأعلن الأمين العام للحكومة عمر ساما با قرار إقالة رئيس الوزراء خلال بث في وقت متأخر من مساء الجمعة. وتأتي الإقالة بعد فترة من المواجهة المفتوحة بين الحليفين السابقين من حزب "الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) الذي هزم الحزب الحاكم السابق.

وقال با إن إقالة رئيس الوزراء أدت إلى استقالة جميع أعضاء الحكومة وحلها. وقد وصل حزب "باستيف" إلى السلطة بعد حملة قوية على الحزب الحاكم آنذاك "التحالف من أجل الجمهورية" في أعقاب تكهنات واسعة النطاق بأن الرئيس السابق ماكي سال استخدم تعديلاً دستورياً عام 2016 لتعديل فترة ولايته في منصبه. ولم يشارك سال، الذي قاد البلاد بين عامي 2012 و2024، في الانتخابات في نهاية المطاف وخسر حزبه.

ومُنع سونكو، الذي يرأس حزب "باستيف"، من الترشح بعدما أيدت المحكمة العليا في السنغال إدانته بالتشهير ورفضت المحكمة الدستورية ترشيحه. وخاض فاي الانتخابات بدلاً من سونكو. وكتب سونكو في منشور قصير على موقع إكس بعد إقالته: "الحمد لله، الليلة سأنام مرتاح البال في حي كير جورجي".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية مواجهةً علنيةً بين الرجلين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد فاي أن رئيس الوزراء السابق لن يحتفظ بمنصبه إلا إذا أدى مهامه على أكمل وجه، وذلك بعد انتقادات وجهها إليه سونكو. واختلف الاثنان حول سياسات رئيسية، من بينها التفاوض على قرضٍ من صندوق النقد الدولي.

