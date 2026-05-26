رئيس السنغال يعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد إقالة عثمان سونكو

عيّن رئيس السنغال، يوم الاثنين، مسؤولاً مصرفياً سابقاً رئيساً جديداً للوزراء، بعد إقالة سلفه الأسبوع الماضي، في خطوة تأتي في وقت بالغ التوتر، بينما تواجه الدولة الأفريقية أزمة ديون وأزمة داخلية في الحزب الحاكم. ووفقاً لبيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي، عيّن رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، أحمدو الأمينو لو رئيساً للحكومة، خلفاً لعثمان سونكو.

وكان سونكو قد أُقيل يوم الجمعة الماضي، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بينه وبين الرئيس. وأدت الإقالة إلى استقالة جميع أعضاء الحكومة وحلّها.

أخبار استقالة رئيس البرلمان السنغالي بعد أيام من إقالة رئيس الوزراء

وسيتعيّن على لو الآن تشكيل حكومة جديدة. وكان يشغل سابقاً منصب مسؤول تنفيذي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، حيث لعب دوراً بارزاً في صياغة السياسات النقدية والاقتصادية على المستوى الإقليمي. كما شغل منصب وزير دولة لدى الرئيس وأميناً عاماً لحكومة سونكو.

وكان سونكو، الذي يتميز بشخصية جذابة ويحظى بتأييد كبير من الشباب، قد أيّد فاي في انتخابات عام 2024، بعد أن منعته إدانة بتهمة التشهير من الترشح. وقال الأمين العام للرئاسة في بيان، إنه جرى حلّ الحكومة. وشهدت العلاقة بين فاي وسونكو، وهما من قيادات حزب "الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال" (باستيف)، فتوراً خلال الفترة الأخيرة، رغم صداقتهما الوثيقة. وترجّح وسائل إعلام سنغالية أن يكون رئيس البرلمان السنغالي المالك نداي، المعروف بقربه من سونكو، قد استقال من منصبه لفتح الطريق أمام انتخاب سونكو رئيساً للبرلمان.

(أسوشييتد برس)