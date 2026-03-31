رئيس البرلمان الإيراني يُكذب ترامب: العدو يطرح أمنياته أخباراً

- نفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تصريحات ترامب حول مفاوضات مع "السلطة الجديدة" في إيران، مؤكدًا أن الشعب الإيراني سيجعل العدو يندم تحت قيادة مجتبى خامنئي. - ترامب أشار إلى تقدم في المفاوضات مع إيران، محذرًا من تدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز للتجارة قريبًا. - وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تحدث عن محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران، مشيرًا إلى انقسامات داخلية في طهران، ومؤكدًا على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي.

كذّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف

، مساء الاثنين، التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن إدارته تجري مفاوضات مع "السلطة الجديدة" في إيران. وقال قاليباف إن "العدو يطرح أمنياته على أنها أخبار، وفي الوقت نفسه يهدد شعبنا"، مضيفاً في تصريح: "من يوجّه ضربة سيتلقى عدة ضربات. إن الشعب الإيراني (...) وتحت قيادة القائد (مجبتى خامنئي)، سيجعل العدو يندم وسيصل إلى حقوقه".

وكتب ترامب في وقت سابق الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطرف الذي تتفاوض معه واشنطن هو "السلطة الجديدة" في إيران، معتبراً أنها "أكثر عقلانية" مما سماه السلطة السابقة. وأضاف أن "تقدماً كبيراً" قد تحقق في هذا المسار. وفي الوقت نفسه، حذر ترامب من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب لأي سبب، أو إذا لم يُفتح مضيق هرمز فوراً أمام التجارة"، فإن الولايات المتحدة "ستدمر بالكامل جميع محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارج، وربما جميع مصانع تحلية المياه".

والأحد، وفي تصريحات أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني إن الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً للرئيس الأميركي "تعبّر عن أمنياته وما لم ينجح في تحقيقه في الحرب أعده على شكل قائمة من 15 مادة، ويسعى إلى تحقيقه عبر الدبلوماسية". وأكد أنه "ما دام الأميركيون يسعون إلى استسلام إيران، فإن ردّنا على هذه الأمنيات الأميركية واضح: هيهات منا الذلة".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، عن أمله في التعاون مع شخصيات داخل الحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسمي، وتحدث عن وجود "انقسامات" داخلية في الجمهورية الإسلامية، معرباً عن أمل بلاده في أن تتولى شخصيات "قادرة على تحقيق الإنجازات" زمام المبادرة في طهران.

وقال روبيو إن هناك محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران، موضحاً أن التواصل يحدث في الغالب عبر وسطاء، مع وجود بعض المحادثات المباشرة، ومؤكداً أن ترامب يفضل الدبلوماسية. وأشار إلى وجود تفاوت بين الرسائل العلنية والخاصة الصادرة من طهران، لافتاً إلى أن ما يعلن رسمياً لا يعكس بالضرورة ما يطرح في المحادثات. ورغم ذلك، شدد روبيو على أن هدف الحرب يتمثل في إنهاء قدرات إيران على تطوير سلاح نووي، واصفاً القيادة الإيرانية بأنها "متشددة" ولا يمكن السماح لها بامتلاك هذا السلاح.