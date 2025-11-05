رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفد "حماس" في إسطنبول

التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في مدينة إسطنبول. ونقلت وسائل إعلام تركية، منها قناة خبر تورك، أن اللقاء جرى في إسطنبول، وتناول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت القناة أن وفد "حماس" أعرب خلال الاجتماع، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولتركيا لدورها وسيطاً وضامناً في إرساء ومراقبة عملية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد وفد "حماس" التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة له. وناقش الوفدان أيضاً الخطوات اللازمة لضمان سير عملية وقف إطلاق النار، وكيفية تجاوز المشكلات القائمة، كما جرى التشاور حول سبل المضي قدماً في تنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار. وتناول اللقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة، وجهودها لإنهاء المأساة الإنسانية، وناقش الجانبان التعاون المستمر مع المنظمات الدولية لضمان زيادة تدفق المساعدات.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد استقبل السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

واستضافت تركيا الاثنين، اجتماعاً وزارياً إسلامياً ضم قطر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإندونيسيا وباكستان، فيما غابت مصر بسبب استضافتها مؤتمراً دولياً. وأكد فيدان أن "حماس" مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مكونة من فلسطينيين، كما ناقش المجتمعون المفاوضات المتعلقة بتشكيل قوة الاستقرار الدولية المقرّر تشكيلها في الأيام المقبلة. وكشف أن الدول التي تحدثت تركيا معها بخصوصها، أكدت أنها "ستقرر إرسال قوات بناء على محتوى التعريف وفق مشروعية قرار أممي... وتركيا مستعدة لتقديم كل شيء من أجل السلام، ومن المهم أن تكون الوثائق التي تظهر بخصوص هذه القوات بجودة يمكن دعمها".