رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفد "حماس" في إسطنبول

أخبار
إسطنبول

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
مباشر
05 نوفمبر 2025
إبراهيم قالن خلال لقاء في نيامي بالنيجر، 17 يوليو 2024 (الأناضول)
إبراهيم قالن خلال لقاء في نيامي بالنيجر، 17 يوليو 2024 (الأناضول)
+ الخط -

التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في مدينة إسطنبول. ونقلت وسائل إعلام تركية، منها قناة خبر تورك، أن اللقاء جرى في إسطنبول، وتناول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت القناة أن وفد "حماس" أعرب خلال الاجتماع، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولتركيا لدورها وسيطاً وضامناً في إرساء ومراقبة عملية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد وفد "حماس" التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة له. وناقش الوفدان أيضاً الخطوات اللازمة لضمان سير عملية وقف إطلاق النار، وكيفية تجاوز المشكلات القائمة، كما جرى التشاور حول سبل المضي قدماً في تنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار. وتناول اللقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة، وجهودها لإنهاء المأساة الإنسانية، وناقش الجانبان التعاون المستمر مع المنظمات الدولية لضمان زيادة تدفق المساعدات.

اجتماع وزاري عربي إسلامي حول غزة بإسطنبول 3/11/2025 الخارجية التركية
تقارير عربية
التحديثات الحية

فيدان عقب اجتماع عربي إسلامي: القوة الدولية في غزة بحاجة لقرار أممي

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد استقبل السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

واستضافت تركيا الاثنين، اجتماعاً وزارياً إسلامياً ضم قطر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإندونيسيا وباكستان، فيما غابت مصر بسبب استضافتها مؤتمراً دولياً. وأكد فيدان أن "حماس" مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مكونة من فلسطينيين، كما ناقش المجتمعون المفاوضات المتعلقة بتشكيل قوة الاستقرار الدولية المقرّر تشكيلها في الأيام المقبلة. وكشف أن الدول التي تحدثت تركيا معها بخصوصها، أكدت أنها "ستقرر إرسال قوات بناء على محتوى التعريف وفق مشروعية قرار أممي... وتركيا مستعدة لتقديم كل شيء من أجل السلام، ومن المهم أن تكون الوثائق التي تظهر بخصوص هذه القوات بجودة يمكن دعمها".

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
تحرك عسكري إسرائيلي قرب القنيطرة، 19 ديسمبر 2024 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اختطاف 39 سورياً

بيت هيغسيث ومارك روته، بروكسل 5 يونيو 2025 (بوب رايندرز/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حلف الناتو يقلل من أهمية سحب واشنطن مئات الجنود من رومانيا

الأمن السوري يلقي القبض على منذر ناصر المسلطة، 5 نوفمبر 2025 (الداخلية السورية/إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سورية: توقيف مطلوب بانتهاكات بحق مدنيين في دير الزور