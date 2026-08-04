رئيس الاستخبارات التركية يلتقي خليل الحية في إسطنبول

- التقى إبراهيم كالن وخليل الحية في إسطنبول لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أكدت حماس موافقتها على نزع سلاحها مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن الهجمات استمرت. - تناول اللقاء استمرار الأنشطة الاستيطانية وتصاعد إرهاب المستوطنين، وأكدت تركيا دعمها لقطاع غزة من خلال تحسين المساعدات الإنسانية، وأشادت بالجهود المشتركة مع قطر ومصر لإحلال السلام. - أدان الأردن الانتهاكات الإسرائيلية، مؤيدًا بيان مصر وقطر وتركيا الذي دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، رئيسَ المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، والوفد المرافق له، في إسطنبول، وفق وكالة أنباء "الأناضول". وقالت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء تطرق إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأكيد على المقاربة الإيجابية لحركة حماس تجاه هذه الخريطة.

وأعلنت الحركة، يوم الجمعة الماضي، موافقتها على خطة لنزع سلاحها مقابل المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي تتضمن انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، ووقف الغارات، وإعادة الإعمار، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكدت اعتراضها وواصلت الغارات على القطاع مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى في الأيام القليلة الماضية.

وأكد قائد "حماس" ورئيس الاستخبارات التركية، خلال اللقاء، القلق إزاء تصعيد إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بدلاً من الرد على خريطة الطريق، مع التشديد على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف العدوان الإسرائيلي. وتناول اللقاء استمرار إسرائيل، بالتوازي مع مواصلة هجماتها على غزة، في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وبحث كالن ووفد "حماس" استمرار إسرائيل في أنشطة الاستيطان غير القانونية، وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وعلى صعيد الوضع الإنساني في غزة، أكد كالن وقوف تركيا إلى جانب القطاع، سواء فيما يتعلق بالمسار السياسي أو بتحسين المساعدات الإنسانية.

كما أكد اللقاء أهمية الجهود التي تبذلها تركيا لحشد المجتمع الدولي لوضع حدّ للمجازر الإسرائيلية في غزة، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية. ونوه بالمساعي المشتركة التي تبذلها تركيا وقطر ومصر من أجل إحلال السلام في غزة. من جانبه، أعرب وفد "حماس" عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلتها تركيا من أجل تحقيق السلام في غزة، بحسب "الأناضول".

ولعبت تركيا دوراً بارزاً إلى جانب كل من قطر ومصر في دفع مسار وقف إطلاق النار في القطاع، وصولاً إلى التوصل إلى اتفاق برعاية أميركية وتشكيل ما عُرف بـ"مجلس السلام" في يناير/ كانون الثاني 2025. ولاقى الحضور التركي معارضة شديدة من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التي طالبت باستبعاد أي دور لتركيا أو قطر في مسار تنفيذ الاتفاق في غزة. وفي الأيام الأخيرة، أبدت إسرائيل اعتراضها على مشاركة قطر وتركيا في لجنة التحقق من نزع السلاح في القطاع، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس".

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

من جهة أخرى، أكّد الأردن، اليوم الثلاثاء، تأييده بيان مصر وقطر وتركيا الذي أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، إنّ هذه الانتهاكات تمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، وضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وأضاف المجالي أنّ "على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبما يضمن تنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار وتحقيق تهدئة شاملة". وكانت الدول الوسيطة في ملف غزة (قطر ومصر وتركيا)، قد دعت، في بيان مشترك، مساء الاثنين، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار. وأعربت الدول الثلاث عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.