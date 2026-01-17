رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بمرسوم حقوق الأكراد في سورية

رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس، ويُرسّخ الاعتراف بالهوية الكردية، واعتبره "خطوة سياسية وقانونية مهمة وصحيحة نحو بناء سورية الجديدة". وقال بارازاني في بيان إن "القيمة الحقيقية والكاملة لهذه القرارات تكمن في تحويلها إلى قوانين نافذة وتثبيتها في الدستور". وأعلن في الوقت نفسه استعداد الإقليم "لكل أشكال التعاون في سبيل السلام والاستقرار".

وجاء في البيان: "أرحب بالمرسوم الذي أصدره فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية، يوم أمس. إن الاعتراف بالكرد مكوناً أصيلاً وحماية حقوقهم يُعدان خطوة سياسية وقانونية مهمة وصحيحة نحو بناء سورية الجديدة وضمان حقوق الجميع". وتابع: "احترام التعددية والمساواة باعتبارهما مصدراً للقوة، لا سبباً للانقسام، هو ركيزة الاستقرار والسلام، ويعزز التعايش الوطني. وفي الوقت الذي نثمن فيه هذا المرسوم عالياً، نؤكد أن القيمة الحقيقية والكاملة لهذه القرارات تكمن في تحويلها إلى قوانين نافذة وتثبيتها في الدستور السوري القادم لضمان حمايتها واستدامتها".

وأعرب عن دعمه "أي جهد يرمي لبناء دولة في سورية تحتضن جميع المكونات دون تمييز أو تهميش، وتكون فيها الحقوق السياسية والثقافية للجميع مصانة ومحمية، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة". وحث جميع الأطراف على "العمل معاً، بعيداً عن العنف، لوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا المرسوم وتحويله إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع. كما نجدد التأكيد على استعداد إقليم كردستان لكل أشكال التعاون في سبيل السلام والاستقرار".

إشادة وتحفظ

وتلقى سوريون أكراد المرسوم الرئاسي بإيجابية كونه يرسخ الاعتراف بالهوية الكردية ويمنح مكتومي القيد الجنسية السورية، ويعتبر اللغة الكردية لغة وطنية، مع تحفظات لدى آخرين حول آليات تنفيذه. ويمثل المرسوم رقم 13 لعام 2026، من وجهة نظر الحقوقية الكردية السورية حنان رشكو، خطوة تاريخية على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى، بالتوازي مع نواح إيجابية كبيرة أخرى يحملها على الكرد، كما بينت في حديثها لـ"العربي الجديد"، مؤكدة أنه مبادرة جدية نحو ملف بالغ الأهمية.

وعلى الصعيد الخاص بملف مكتومي القيد، أشارت رشكو إلى أن هذا الملف كان يستغل للابتزاز السياسي، و"كان يضع الكرد السوريين أمام أزمة حقيقية، فكان الكثير منهم محرومون من التعليم لهذا السبب، ومن الهوية وجواز السفر، وكانوا عرضة للابتزاز من خلال دفعهم عشرات آلاف الدولارات للحصول على الهوية وكذلك جواز السفر"، على حد تعبيرها.

وأشارت رشكو إلى تحفظ حول اعتبار عيد نوروز "عيداً وطنياً سورياً وليس عيداً قومياً للأكراد يحمل اعترافاً مباشراً بالقومية الكردية"، قبل أن تستدرك بأن "المقصد قد يتعلق بأن يكون العيد جامعاً لكافة السوريين في البلاد". ولفتت رشكو إلى وجود تناقض بين تسمية الجمهورية العربية السورية واعتبار الكرد في سورية مكوناً أصيلا، مشيرة إلى أن التسمية الحالية تحمل الكثير من التحفظات.

وبخصوص الإطار القانوني، أشارت رشكو إلى أنه مرسوم رئاسي وقابل للإلغاء أيضاً بمرسوم رئاسي آخر، وهذا بحد ذاته يحمل نوعاً من التخوف لدى الكرد، مضيفة أن هذا يتطلب أن يتحول إلى قانون نافذ وفق الدستور. وقالت إنه "على أرض الواقع، لا تزال هناك معارك وغياب للحلول الفعلية، وهذا يضع المرسوم ضمن حدوده الورقية ما لم يكن هناك تنفيذ فعلي له"، مشيرة إلى أن "الخطوات الفعلية على الأرض تؤكد جديته بعد تفعيل محاكم ودوائر للسجل المدني تمكن مكتومي القيد من الحصول على الجنسية".

ونص المرسوم على التزام الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، وذلك في إطار السيادة الوطنية. واعتبر اللغة الكردية لغة وطنية، مع السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان. وألغى المرسوم جميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ونص على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

وأقر المرسوم عيد النوروز في 21 مارس/آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سورية، بوصفه عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي. وشدد المرسوم على التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

في المقابل، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي فريد سعدون لـ"العربي الجديد" إن "المرسوم نقطة تحول تاريخية في تاريخ سورية، ويُعترف فيه رسمياً بجزء من حقوق الشعب الكردي في سورية". وتابع: "لأول مرة يحدث هذا الأمر على المستوى السياسي، أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يعترف باللغة الكردية والثقافة وباقي حقوق الكرد فيها، وبعيد نوروز عيداً وطنياً في سورية. لم يكن هناك على المستوى الرسمي في سورية، منذ تشكيل الدولة، اعتراف رسمي بالثقافة الكردية وحقوق الكرد، ويعد هذا المرسوم نقطة تحول بالنسبة للحكومة والسياسة السورية".

وتشير الإحصائيات الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين أن تعداد الأكراد في سورية يقدر بنحو مليوني نسمة، وهم أكبر أقلية في البلاد، بينما أوضح مركز جسور للدراسات أن المطالب الكردية بين عامين 1957 و2011 لم تتعدَّ الاعتراف بالقومية الكردية وإزالة المشاريع الاستثنائية، ومعالجة آثار نجمت عنها، باستثناء حالة تبنى فيها حزب "يكيتي" مشروع حكم ذاتي للأكراد، وهو ما تبنته في وقت لاحق "الإدارة الذاتية".

وكانت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) انتقدت المرسوم، وقالت في بيان، اليوم، إن "حقوق الأكراد تحمى بالدستور"، معتبرة أن "إصدار أي مرسوم، مهما كانت نياته، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء".

وشددت على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية. غير أنها أضافت أن هذا المرسوم "قد يُعد خطوة أولى، لكنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري"، معتبرة أن "الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لامركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين"، وفق قولها.