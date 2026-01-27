رئيس "أمان" محور زيارة كوبر: معلومات استخبارية تخدم واشنطن ضد طهران

- اللواء شلومي بيندر، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، أصبح شخصية محورية في تخطيط القوات الغربية، خاصة مع استعدادات الولايات المتحدة لهجوم محتمل على إيران، حيث التقى قائد القيادة المركزية براد كوبر مع مسؤولين إسرائيليين بارزين. - الاجتماعات بين كوبر والقادة الإسرائيليين تأتي في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وتعزيز واشنطن لحضورها العسكري في المنطقة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين الجيشين. - رغم التحشيد العسكري، لم يتخذ ترامب قراراً نهائياً بشأن الضربة على إيران، حيث يُستخدم الضغط الاستراتيجي لدفع طهران نحو مفاوضات جديدة.

تحوّل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في جيش الاحتلال اللواء شلومي بيندر إلى "الرجل الأكثر محوريّة وتأثيراً في تخطيط القوات الغربية"، خصوصاً منذ بدأت الولايات المتحدة استعداداتها لهجوم على إيران، وفق ما ذكر موقع واينت، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن ما سبق كان واضحاً خلال نهاية الأسبوع عندما التقى قائد القيادة المركزية (سنتكوم) براد كوبر عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الأركان إيال زامير.

وذكر الموقع أن الاجتماعات التي أجراها كوبر جاءت على خلفية التوترات المتصاعدة مقابل إيران، وفي خضم تعزيز واشنطن حضورها العسكري في المنطقة، وهي جزء من التنسيق الوثيق بين الجيشين. وفيما اجتمع كوبر مع كل قادة هيئة الأركان العامة، إلا أن اللقاء الأكثر أهمية بحسب الصحيفة "هو الذي عقده كوبر مع بيندر قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة". ووفق الموقع، فقد كان هذا اللقاء مهماً بشكل خاص بالنسبة إلى الجنرال كوبر، الذي سيقود المعركة عموماً، ولذلك فإن زيارته في إسرائيل كانت طويلة وحسّاسة ومهمة. ولفت إلى أن المعلومات الاستخبارية التي قدّمتها تل أبيب لواشنطن من المتوقع أن تخدم الأخيرة في حال قرر رئيسها دونالد ترامب تنفيذ تهديداته.

ومع ذلك، قال الموقع إن واشنطن تشدّد على أن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد بخصوص الضربة على إيران. ونقل عن مصادر أميركية زعمها أن التحشيد العسكري الواضح، الذي يتضمن انتشاراً عسكرياً وتركيزاً للقوات في الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك توثيق التنسيق مع إسرائيل، "قد يكون مُعداً لتفعيل ضغط استراتيجي على طهران، واستخدام ذلك كرافعة للدفع باتجاه مفاوضات جديدة، وليس لتنفيذ ضربة عسكرية بالضرورة".

وطبقاً للتقديرات التي نقلها الموقع، فإن ترامب يمنح نفسه حيزاً واسعاً للمناورة، سواء بالتهديد بالقوة العسكرية، أو بمحاولة إجبار طهران على تقديم التنازلات السياسية والعسكرية من دون إطلاق ولو رصاصة واحدة. وأتى ما تقدّم فيما تواصل الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تعزيز انتشار قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، إذ وصلت في إطار التحضيرات حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" مع مجموعة من البوارج الحربية الأخرى إلى المنطقة، إلى جانب نشرٍ محدود للطائرات المقاتلة وطائرات التزوّد بالوقود، ومنظومات الدفاع الجوّي، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية أمس الاثنين.