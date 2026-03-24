رئيس ألمانيا: الحرب على إيران تنتهك القانون الدولي ولا مبرّر لها

- أشار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى "خلاف عميق" مع الولايات المتحدة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واصفاً إياها بأنها "انتهاك للقانون الدولي" و"خطأ سياسي كارثي". - أكد شتاينماير على تراجع الثقة بالسياسة الأميركية عالمياً، مشدداً على أهمية الواقعية في التعامل مع الإدارة الأميركية الحالية دون التنازل عن المبادئ. - انتقد فولكر بيك تصريحات شتاينماير، بينما شكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الألماني على موقفه، مشيراً إلى المعايير المزدوجة للغرب.

تحدث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء عن "خلاف عميق" مع الولايات المتحدة، ووصف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنها "انتهاك للقانون الدولي". وفي تصريحات غير معتادة في حدتها، قال الرئيس الألماني إنه كما أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، "لن يكون هناك عودة إلى ما قبل 20 يناير/كانون الثاني 2025"، عندما عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

وأضاف خلال فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس وزارة الخارجية الألمانية "الخلاف عميق للغاية، وقد فُقدت الثقة بالسياسة الأميركية، ليس فقط بين حلفائنا، بل في جميع أنحاء العالم". ورغم أن منصب شتاينماير فخري إلى حد كبير، إلا أن لكلماته وزناً كبيراً في ألمانيا التي لم تُدن الحرب على إيران رسمياً.

وقال شتاينماير؛ وزير الخارجية السابق، "لا تصبح سياستنا الخارجية أكثر إقناعاً لمجرد أننا لا نعتبر انتهاك القانون الدولي انتهاكاً له". وأكد أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران كانت، "في رأيي، انتهاكاً للقانون الدولي.. لا شك، على أي حال، في أن مبرر الهجوم الوشيك على الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة".

وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرز بشدة القيادة الإيرانية وأيّد العديد من الأهداف الرئيسية للحرب الأميركية الإسرائيلية، لكنه قال إنه لو جرى التشاور مع برلين مسبقاً "لكانت نصحت بعدم شنّ الحرب".

"وكر اللصوص"

ووصف شتاينماير الحرب بأنها "خطأ سياسي كارثي" و"حرب غير ضرورية، كان من الممكن تجنبها". وقال "الواقعية تعني أن نكون عمليين في تعاملنا مع هذه الإدارة الأميركية، وأن نركز على مصالحنا الأساسية.. لكن الواقعية تعني أيضاً ألا نتنازل عن مبادئنا".

وأضاف أن لدى "الحكومة الأميركية رؤية عالمية مختلفة عن رؤيتنا، رؤية لا تُراعي القواعد الراسخة، ولا الشراكة، ولا الثقة التي بُنيت بشق الأنفس. لا يمكننا تغيير ذلك، بل علينا التعامل معه. لكن هذه هي قناعتي: ليس لدينا أي سبب يدفعنا إلى تبني هذه النظرة للعالم".

وهاجم فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، تصريحات شتاينماير ووصفها بأنها "غير لائقة على الإطلاق". وقال إن النظام الإيراني "يهدد إسرائيل ويشن حرباً على وجودها منذ سنوات"، متهماً شتاينماير "بالتغاضي عن هذه المخاطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الألماني الولايات المتحدة. ففي يناير/ كانون الثاني، بعد وقت قصير من التدخل واختطاف إدارة ترامب الرئيس في فنزويلا، تحدث شتاينماير عن "انهيار القيم" في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح للعالم بأن يتحول إلى "وكر للصوص".

عراقجي يشكر شتاينماير

من جهته، شكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الرئيس الألماني على إدانته "انتهاك حقوق الإيرانيين" خلال الحرب. وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس" إن تطبيق القانون الدولي "يشهد تراجعاً ملحوظاً"، مشيراً إلى أنّ هذا الواقع نابع من "المعايير المزدوجة للغرب تجاه غزة مقارنة بأوكرانيا، ومن الصمت تجاه العدوان الأميركي والإسرائيلي ضد إيران"، وأضاف عراقجي أن من الضروري الإشادة بالرئيس الألماني الذي دان انتهاك حقوق الإيرانيين، معتبراً أن هذا الموقف "نادر بين قادة الغرب"، وأكد المسؤول الإيراني أن "المؤمنين بسيادة القانون ينبغي ألا يلتزموا الصمت إزاء هذه الانتهاكات، بل يرفعوا صوتهم دفاعاً عن العدالة والقانون الدولي".

(فرانس برس، العربي الجديد)