رئيس أركان جيش الاحتلال يبحث مع نظيره الأميركي الأوضاع في غزة

- ناقش رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير ونظيره الأميركي دان كين الأوضاع في قطاع غزة والتحديات الإقليمية، خلال زيارة كين لتل أبيب التي تضمنت جولة استطلاعية بمروحية فوق غزة. - افتتحت القيادة المركزية الأميركية مركز التنسيق المدني العسكري "CMCC" في كريات غات لدعم استقرار غزة، ويشرف على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر. - تجري الولايات المتحدة محادثات لإنشاء قوة دولية في غزة، تشمل قوات من دول عربية وإسلامية، رغم المعارضة الإسرائيلية لمشاركة تركيا.

بحث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مع نظيره الأميركي دان كين، أمس السبت، الأوضاع في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن كين، الذي يزور تل أبيب منذ يوم الجمعة، أجرى مع زامير "تقييماً للوضع في قطاع غزة". وأوضح الجيش في بيان أنّ كين وزامير "ناقشا الوضع في قطاع غزة والتحديات الإقليمية في الساحتين القريبة والبعيدة"، من دون تفاصيل.

ونشر جيش الاحتلال لقطات تظهر كين وهو يزور موقعاً عسكرياً وبجواره زامير، من دون تفاصيل عن هذا الموقع ومكانه. وأجرى كين، أمس الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية. وهذه هي الزيارة الثانية لكين بعدما كان رافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في جولة التقى خلالها قادة جيش الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الجمعة، إن كين التقى زامير "في القاعدة الأميركية بمدينة كريات غات، وعقدا جلسة مشتركة مع قادة عسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية". وأشارت الصحيفة إلى أن كين أجرى جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل عن طبيعة الجولة.

وافتتحت القيادة المركزية الأميركية، الأسبوع الماضي، مركز التنسيق المدني العسكري "CMCC" في مدينة كريات غات بهدف "دعم استقرار غزة"، وعينت قائد القيادة المركزية لقوات الجيش الأميركي باتريك فرانك قائداً عسكرياً له. ويُعد هذا المركز أول منصة عملياتية دولية تُنشئها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمتابعة التطورات في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيراقبه المركز، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، استناداً إلى خطة قدمها ترامب لإنهاء الحرب، وتقوم على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل عن ثلاثة مصادر مطّلعة، أول من أمس الخميس، قولها إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات حساسة مع مجموعة من الدول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة، ويعتزمون تقديم خطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تريد من تركيا أن ترسل قوات إلى غزة رغم الموقف الإسرائيلي الرافض الفكرةَ. وقال مسؤول أميركي إن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة يجرى تدريبها وفحصها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.

(الأناضول، العربي الجديد)