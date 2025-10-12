- عشية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن الضغط العسكري والسياسي يشكل انتصارًا على حماس، مؤكدًا استمرار تحقيق أهداف الحرب وتغيير استراتيجيات الأمن في الشرق الأوسط. - زامير انتقد صانعي القرار، مشددًا على أهمية سلامة المقاتلين والأسرى، وأشاد بإصرار الجنود على إعادة الأسرى، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات معقدة لتقليل الإصابات. - أزمة في المفاوضات بسبب رفض إسرائيل إطلاق سراح "الستة الكبار"، مع تدخل مكثف من الوسطاء لتجنب تأثير الأزمة على الاتفاق، وسط مشاورات بين الفصائل لاتخاذ قرار نهائي.

عشية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ومقابلهم مئات من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، اليوم الأحد، أن الضغط العسكري الذي مارسه جيشه خلال العامين الماضيين، والمتمثل بحرب الإبادة، إلى جانب الخطوات السياسيّة المكمّلة "يُشكّل انتصاراً على حماس".

وأضاف، في فيديو مصوّر، أنه "سنواصل تحقيق بقيّة أهداف الحرب من خلال أفعالنا"، وتوعد بأن "نعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط واستراتيجيتنا الأمنية للسنوات المقبلة" على حد وصفه. خطاب رئيس الأركان أتى بعد موجة انتقادات حادة من المستوى السياسي تعرض لها في الأشهر الأخيرة؛ حيث طالبه وزراء الكابينت بتسريع وتيرة الحرب وكثافتها على غزة، حتى وإن كان ذلك على حساب حياة الأسرى المحتجزين في المدينة؛ قبل أن تعلن حركة حماس وإسرائيل موافقتهما على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي كلماته، وجّه زمير انتقاداً مبطناً لصانعي القرار قائلاً إن "سلامة مقاتلينا في المعركة وسلامة الأسرى في الأسر كانتا نصب عينيّ بوصفهما اعتباراً مركزياً في كل خطوة من خطوات القتال. عملنا بدقة ومهنية، بنهج منهجي ومسؤول. اتخذنا قرارات معقدة من أجل عدم تعريض حياة الأسرى للخطر، وتقليل الإصابات في صفوف قواتنا بشكل كبير". وتابع مخاطباً القادة والمقاتلين قائلاً: "رأيت إصراركم على إعادة الأسرى إلى بيوتهم. رأيت العيون اللامعة رغم التعب، والإيمان بعدالة الطريق. لقد فعلتموها، وبلغتم هذا اليوم".

على صعيد آخر، كشف مصدر فلسطيني مشارك في المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى أن هناك أزمة بسبب رفض إسرائيل إطلاق سراح القائمة المسماه الستة الكبار، في ظل تمسك فصائل المقاومة الفلسطينية بمطالبها والتي تنتظر رداً نهائيا من الوسطاء بشأن الموقف الإسرائيلي. وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن الساعات الراهنة تشهد تدخلاً مكثفاً وضغوطاً من جانب الوسطاء لنزع فتيل الأزمة حتى لا تؤثر على مسار الاتفاق والجداول الزمنية المتفق عليها. وحول إمكانية أن يؤدي تمسك إسرائيل برفضها إلى تغييرات أو تأخير لإطلاق سراح الأسرى، أوضح المصدر نفسه أن هناك مشاورات مكثفة بين قادة الفصائل للوصول إلى قرار نهائي بشأن الأسماء المختلف عليها، ويتعلق الأمر بكل من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقياديين في حماس عبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد وحسن سلامة.