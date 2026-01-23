- شارك رئيس "أرض الصومال" في المنتدى الاقتصادي العالمي للترويج للاستثمار وكسب الاعتراف الدولي، حيث التقى بإريك ترامب وإسحاق هرتسوغ بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم كدولة مستقلة، مما أثار إدانة دولية. - ركز الاجتماع على فرص الاستثمار في ميناء بربرة الاستراتيجي، بينما لم يعلق إريك ترامب أو البيت الأبيض على الاجتماع. وارتبط اسم "أرض الصومال" بخطط تهجير أهالي غزة. - رفضت منظمة التعاون الإسلامي الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"، مؤكدة عدم الاعتراف الرسمي منذ انفصالها عن الصومال في 1991.

شارك رئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، لكسب الاعتراف الدولي بالإقليم الانفصالي، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة لديها. وقال أحد مساعدي الرئيس إنّ أحد الاجتماعات المهمة التي عقدها كان اجتماعه، يوم الأربعاء، مع إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أعمال عائلته واسعة النطاق، التي تمتد من العقارات إلى العملات الرقمية. وحضر الاجتماع أيضاً رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. واعترفت إسرائيل، الشهر الماضي، بـ"أرض الصومال" دولةً مستقلة، لتصبح أول من يتخذ هذه الخطوة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكتب هرتسوغ عبر منصة إكس: "سُررتُ بلقاء الرئيس عبد الرحمن عبد الله رئيس أرض الصومال هنا في دافوس"، مضيفاً: "أُرحب بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وأتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي لما فيه مصلحة شعبينا". أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025، اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال" دولةً ذات سيادة ومستقلة، وهو أول اعتراف من نوعه منذ إعلان إقليم أرض الصومال انفصاله عن الصومال عام 1991. وقد أثارت هذه الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة موجة إدانة دولية واسعة، وطرحت أسئلةً بشأن مدى اتساقها مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي.

وذكر مصدران حضرا الاجتماع المغلق أنّ الرئيس عبد الله عرض خلاله "فرص الاستثمار في أرض الصومال، ولا سيما ميناء بربرة الاستراتيجي"، والذي يقع على أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاماً في العالم. وقال عبد الله لوكالة رويترز، أمس الخميس: "سار الاجتماع بشكل جيد، بشكل جيد جدًا"، مؤكداً اجتماعه مع كل من إريك ترامب وهرتسوغ. ولم ترد متحدثة باسم إريك ترامب على رسالة تطلب التعليق. وفي منشور على "إكس"، لم يذكر فيه إريك ترامب، قال هرتسوغ إنه سعيد بلقاء نظيره من "أرض الصومال" في المنتجع السويسري. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وارتبط اسم "أرض الصومال"، خلال الأشهر الماضية، غير مرة، بخطة تهجير أهالي غزة، وبخطط إسرائيلية سرية لتهجيرهم والبحث عن دول لاستقبالهم. وأشارت وسائل إعلام عبرية، في تقارير سابقة، إلى "أرض الصومال" وجهةً لذلك. وأفادت القناة 12 العبرية، على سبيل المثال، في فبراير/ شباط الماضي، بأنّ البيت الأبيض يخطط لنقل سكان غزة إلى منطقتي صوماليلاند وبونتلاند، وذكرت أيضاً المغرب. وأضافت، في حينه، أنّ "صوماليلاند وبونتلاند هما منطقتان داخل دولة الصومال ولا تحظيان باعتراف دولي بصفتهما دولتين مستقلتين، وعليه، فإن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة المُلِحّة للدعم من الولايات المتحدة، بحيث ترغب صوماليلاند وبونتلاند في الاعتراف".

ورفض اجتماع وزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق من الشهر الحالي، في جدة غربي السعودية، الاعتراف الإسرائيلي بإقليم انفصالي في الصومال. وأفادت المنظمة، في بيان ختامي، بأن "مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي انعقد في دورته الاستثنائية، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة". وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأن "منظمة التعاون الإسلامي ندّدت مجدداً بالاعتراف الإسرائيلي الباطل بما يسمى أرض الصومال".

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة نتنياهو الاعتراف بالإقليم الانفصالي أرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وسط رفض عربي ودولي. ولم يحظَ الإقليم، منذ إعلانه الانفصال عام 1991، بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إدارياً وسياسياً وأمنياً، فيما لم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه. ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر منذ سنوات ضد حركة الشباب، الحركة المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

(رويترز، العربي الجديد)