رئيس أذربيجان: ندعم إقامة دولة فلسطين مستقلة

- أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، دعم بلاده لإقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين. - بعث علييف برسالة تهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان دولة فلسطين، مؤكدًا على علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين الأذربيجاني والفلسطيني. - أذربيجان تدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مع التأكيد على استمرار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، متعهداً بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية اليوم السبت، بعث علييف رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان دولة فلسطين.

وقدم علييف التهاني لعباس والشعب الفلسطيني باسمه وباسم شعب أذربيجان، وشدّد على أن علاقات الصداقة والأخوّة تجمع بين الشعبين الأذربيجاني والفلسطيني. وأوضح أن أذربيجان تدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "ستواصل أذربيجان تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لفلسطين، وأنا على ثقة بأن علاقات الصداقة المتجذرة والتعاون بين أذربيجان وفلسطين ستستمر في التطور بنجاح في المستقبل". وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استقلال فلسطين، وذلك في كلمة أمام المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) الذي انعقد آنذاك في العاصمة الجزائرية.

وفي 15 نوفمبر من كل عام، ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وهذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 1948 وأعلنتها آنذاك حكومة "عموم فلسطين" برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.

(الأناضول)