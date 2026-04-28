رئيسة وزراء اليابان تزور فيتنام وأستراليا

تبدأ رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، يوم الجمعة القادم، جولة خارجية لمدة خمسة أيام تزور خلالها فيتنام وأستراليا. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية قوله اليوم الثلاثاء، إن تاكايشي ستجري خلال الجولة مباحثات مع قادة البلدين، في مسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، خصوصاً في ظل سعي طوكيو لتأمين سلاسل توريد الموارد الحيوية على خلفية التوتر السائد في المنطقة، والتوسع الصيني المتزايد في المنطقة.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء "مينورو كيهارا"، في مؤتمر صحافي دوري أن "تطوير العلاقات مع فيتنام - أحد أسرع اقتصادات جنوب شرق آسيا نمواً - ومع أستراليا، الشريك المحوري ضمن مجموعة الدول متقاربة الرؤى، يمثل أولوية قصوى لتحقيق رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

أخبار اليابان تلغي الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، من المقرر أن تجتمع تاكايشي يوم السبت المقبل مع الرئيس الفيتنامي "تو لام"، القائد الأعلى للحزب الشيوعي الحاكم، ورئيس الوزراء "لي مين هونغ"، على أن تلتقي الاثنين المقبل نظيرها الأسترالي "أنتوني ألبانيز".

وفي الشأن الفيتنامي، أشار كيهارا إلى أن طوكيو تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ولا سيما في مجالات الأمن الاقتصادي، كالطاقة والمعادن الحرجة.

أما في أستراليا، فأوضح كيهارا أن من المتوقع أن ترتقي المباحثات بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توسيع نطاق التعاون ليشمل الأمن الوطني والاقتصادي، علماً بأن الزيارة تتزامن مع مرور نصف قرن على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون الأساسية بين البلدين.

(أسوشييتد برس)