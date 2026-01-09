رئيسة فنزويلا بالوكالة: لسنا خاضعين ولا تابعين لواشنطن

- أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أن فنزويلا ليست خاضعة للولايات المتحدة، مشيرة إلى الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف، ومؤكدة على استمرار القتال من أجل الوطن. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا لتحقيق انتقال آمن للسلطة، مع خطط لاستخدام النفط الفنزويلي لإعادة بناء البلاد وتقديم الدعم المالي. - صرح البيت الأبيض بامتلاك "أقصى درجات النفوذ" على السلطات الفنزويلية المؤقتة، مع السماح ببيع النفط الفنزويلي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يخدم المصالح الأميركية.

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، الخميس، أن بلادها ليست خاضعة للولايات المتحدة، وذلك عقب خطف واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري. وقالت رودريغيز، خلال مراسم تكريمية لضحايا الهجوم الأميركي على كاراكاس، إن "فنزويلا ليست تابعة ولا خاضعة"، مذكّرة بـ"الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف"، وأضافت: "هنا لم يستسلم أحد، هنا كان قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن".

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال الهجوم. وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "ستدير البلاد إلى أن نتمكن من تحقيق انتقال آمن ومناسب للسلطة"، موضحًا أن "الوقت وحده كفيل بتحديد" مدة بقاء السيطرة الأميركية على كاراكاس. وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه الفترة قد تمتد لثلاثة أشهر أو ستة أو سنة أو أكثر، أجاب: "أعتقد أن الأمر سيستمر لفترة أطول بكثير". وأضاف ترامب: "سنعيد بناء فنزويلا بطريقة عالية المردودية، سنستخدم النفط ونستورده، وسنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك "أقصى درجات النفوذ" على السلطات الفنزويلية المؤقتة، مؤكداً أنها ستملي أي قرار تتخذه هذه السلطات. كما قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، خلال إحاطة صحافية: "نواصل التنسيق من كثب مع السلطات المؤقتة، وستظل قراراتهم مُملاة من الولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب الاضطرابات الجارية في فنزويلا، مشيراً إلى أن واشنطن ستسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الفنزويلية في الأسواق العالمية، ضمن سياسة "تخفيف انتقائي" للعقوبات المفروضة على البلاد، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي بما يخدم المصالح الأميركية.

(فرانس برس، العربي الجديد)