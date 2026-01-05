رئيسة فنزويلا بالوكالة توجه رسالة إلى ترامب: نريد التعاون معكم

- دعت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، إلى بناء علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، مشددة على التعاون في أجندة تنموية مشتركة ضمن إطار الشرعية الدولية، وذلك بعد تحذير ترامب من مصير قاسٍ إذا لم تلتزم بما تطلبه واشنطن. - تسعى القيادة الفنزويلية الجديدة لتجنب المواجهة مع واشنطن والتركيز على الحوار، مع دعوة وزير الدفاع لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية لدعم الاستقرار. - كشف نيكولاس مادورو غيرا عن "خيانات داخلية" وراء اختطاف والده، داعياً للوحدة، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار القصوى لتأمين العاصمة.

وجهت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز رسالة مثيرة حملت نبرة تصالحية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد يومين على اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو من كاراكاس، وقالت إنّ حكومتها "تعتبر أن الأولوية هي التقدم نحو علاقة دولية متوازنة ومحترمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا ودول المنطقة تقوم على المساواة في السيادة وعدم التدخل"، ودعت "حكومة الولايات المتحدة للعمل معاً في أجندة تعاون موجهة نحو التنمية المشتركة في إطار الشرعية الدولية وتعزيز التعاون المجتمعي الدائم".

وجاءت رسالة رودريغيز، بعد التحذير الذي أطلقه ترامب أمس من أنّ رئيسة فنزويلا الجديدة إذا لم تلتزم بما تطلبه واشنطن فسوف تلاقي مصيراً أقسى من مصير مادورو. وقال مصدر فنزويلي مطلع لـ"العربي الجديد" إنّ اتصالاً جرى بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورودريغيز ركز على فتح آفاق جديدة لتعاون مشترك بين واشنطن وكاراكاس، بخاصة في مجال دخول الشركات الأميركية إلى قطاع الطاقة الفنزويلي، وكان الرئيس الأميركي نفسه قد لمح في منشور سابق له إلى إمكانية كهذه.

ويبدو من الخطوات الرسمية المعتمدة من قيادة فنزويلا الجديدة أن الهدف عدم الدخول في مواجهة مع واشنطن أو استفزازها، والسعي للتركيز على ما يخدم أي حوار أو تفاوض قد يكون ضرورياً في الأيام المقبلة، وبما يؤكد رغبة فنزويلية في تجاوز مرحلة الماضي، والانطلاق نحو مرحلة جديدة. وفي أول خطاب لها بعد تسلُّمها منصب الرئاسة وصفت رودريغيز الهجوم الأميركي، في ملاحظة لافتة، بأنه "يحمل صبغة صهيونية" كما ألمحت الى احتمال وجود تدخل إسرائيلي على نحو ما.

وبدأ الشارع الفنزويلي منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين العودة شيئاً فشيئاً إلى نشاطه، وجرى رصد حركة مرور سيارات، ووسائط نقل عام في شوارع العاصمة، إلى جانب حركة مشاة يرومون الوصول إلى مقارّ أعمالهم، وبينهم عاملون في مؤسسات الدولة الذين أنهوا عطلة أسبوع الميلاد ورأس السنة، كما شرعت محالّ تجارية في فتح أبوابها، ورافق هذا النشاط حذر وتردد واضحان خلال ساعات الصباح الأولى في كاراكاس.

ووجه وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، الليلة الماضية نداء متلفزاً الى أبناء الشعب دعاهم فيه إلى "استئناف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية" بدءاً من اليوم بما يدعم حالة الاستقرار، ويشيع حالة الطمأنينة بين السكان، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، كما أشاد بادرينو لوبيز بتكليف نائبة الرئيس بتولي مهام الرئاسة بالوكالة لضمان استمرارية الحكم، ومنع حدوث فراغ في السلطة قد يستغل من جهات خارجية أو داخلية، وترافق ذلك مع إعلان الجيش حالة الاستنفار القصوى في الثكنات والوحدات العسكرية كافّة عبر البلاد، والتركيز على تأمين العاصمة، ونشر تعزيزات في محيط القصر الرئاسي والأماكن السيادية.

وفي تطور منفصل، كشف نيكولاس مادورو غيرا نجل الرئيس الفنزويلي المختطف، وعضو البرلمان الفنزويلي عن وجود ما وصفها بأنها "خيانات داخلية (وراء عملية اختطاف أبيه) سوف يكشفها التاريخ، والتاريخ هو الذي سيخبرنا من هم الخونة، التاريخ سيكشف كل شيء، وسنرى". ورفض نجل مادورو في رسالة صوتية بثها عبر وسائل التواصل ما أسماه محاولات البعض "زرع الشكوك بين رجال الحكم" متسائلاً: "هل يريدون زرع الشكوك؟ لن ينجحوا في ذلك"، ويبدو أنه يقصد ما قيل عن وجود خيانة داخل الحلقة الضيقة القريبة من أبيه، وأوضح أنه أصيب بالصدمة جراء ما حدث، ودعا المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن وحدتهم، وللحفاظ على السلطة السياسية والعسكرية بأقصى قدر من الوحدة.