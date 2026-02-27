رئيسة فنزويلا بالوكالة تطلب من ترامب رفع الحصار والعقوبات عن بلادها

- دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع "الحصار والعقوبات" عن فنزويلا، مشيرة إلى رغبتها في بدء برنامج تعاون جديد مع الولايات المتحدة. - بعد إطاحة نيكولاس مادورو، أعلنت واشنطن مسؤوليتها عن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطات النفط الخام في العالم، وسمحت لعدد محدود من الشركات بالعمل في ظل شروط معينة. - قامت الحكومة الفنزويلية بإصلاحات كبيرة في قطاع النفط وأصدرت قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين تحت الضغط الأميركي.

طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها، بعد أقل من شهرين من إطاحة نيكولاس مادورو واختطافه خلال عملية عسكرية أميركية.

وقالت رودريغيز، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن". وتوجّهت إلى ترامب قائلة "كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع الولايات المتحدة".

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ العام 2019. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في الأسابيع الأخيرة تراخيص تسمح لعدد قليل من الشركات المتعددة الجنسيات بالعمل في ظل شروط معينة.

وبعد سقوط مادورو، أعلنت واشنطن نفسها مسؤولة عن فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم. وتحت ضغط أميركي، قامت الحكومة التي تقودها رودريغيز بإصلاح قطاع النفط بشكل ملحوظ، كما أقرّت قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

(فرانس برس)