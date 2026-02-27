رئيسة فنزويلا بالوكالة تطلب من ترامب رفع الحصار والعقوبات الآن

- دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الحصار والعقوبات عن فنزويلا، مشيرة إلى رغبتها في بدء برنامج تعاون جديد مع الولايات المتحدة بعد خطف الرئيس نيكولاس مادورو. - أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص لشركات متعددة الجنسيات للعمل في فنزويلا، بينما التقت رودريغيز بمسؤولي شركة "شل" لمناقشة مشاريع غاز، وأقرت قانونًا خاصًا بالمحروقات لفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة. - سمحت الولايات المتحدة ببيع النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض تجارية وإنسانية، مع استمرار بعض عناصر العقوبات، بينما أعلنت واشنطن مسؤوليتها عن فنزويلا بعد خطف مادورو.

طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها، وذلك بعد نحو شهرين من خطف الرئيس نيكولاس مادورو من كاراكاس واقتياده إلى الولايات المتحدة. وقالت رودريغيز، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن". وتوجّهت إلى ترامب قائلة "بصفتنا صديقين، شريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع الولايات المتحدة".

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ العام 2019. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في الأسابيع الأخيرة تراخيص تسمح لعدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات بالعمل في ظل شروط معينة.

والتقت رودريغيز الخميس، مسؤولين من شركة النفط البريطانية العملاقة "شل" للبحث في "مشاريع غاز". وتحت ضغط من الولايات المتحدة، أقرّت رودريغيز قانونا خاصا بالمحروقات في يناير/كانون الثاني ما فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة.

والأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح ببيع النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض تجارية وإنسانية، في خطوة لتخفيف الحصار الذي أدى إلى أزمة وقود حادة في الجزيرة الكاريبية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الصادرات المسموح بها للشعب الكوبي وللقطاع الخاص ستخضع لشروط معينة، مع الإبقاء على بعض عناصر نظام العقوبات قائمة. ومع ذلك، لا تزال الشركات ممنوعة من بيع النفط الخام للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالحكومة الكوبية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات.

وبعد خطف مادورو، أعلنت واشنطن نفسها مسؤولة عن فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم. وتحت ضغط أميركي، قامت الحكومة التي تقودها رودريغيز بإصلاحات في قطاع النفط، كما أقرّت قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

(فرانس برس، العربي الجديد)