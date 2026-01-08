قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز مساء الأربعاء إن الهجوم الأميركي أفسد العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، بعد اختطاف القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني.

وقالت رودريغيز نائبة الرئيس السابقة التي أدت اليمين الدستورية كرئيسة بالوكالة الاثنين "في ما يتعلق بالعلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن أول ما يجب قوله هو أنه أصبح هناك بقعة في علاقاتنا لم نشهدها في تاريخنا".

لكن رودريغيز أوضحت في الوقت نفسه أن التجارة مع الولايات المتحدة "ليست شيئا غير عادي أو غير منتظم"، وذلك بعدما أعلنت شركة النفط الحكومية مفاوضات لبيع النفط الخام لواشنطن.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي أن السلطات الموقتة في فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة "ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط"، أي ما يعادل إنتاج شهر إلى شهرين من الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية. ثم قال على شبكته "تروث سوشال"، "أُبلغت للتو بأن فنزويلا ستشتري فقط منتجات أميركية الصنع بالأموال التي تتلقاها بموجب الصفقة الجديدة للنفط"، وأوضح أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.

وقالت رودريغيز في خطابها مساء الأربعاء "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة". وفرض دونالد ترامب عقوبات على النفط الفنزويلي خلال ولايته الأولى، ما أدى إلى إيجاد شكل من أشكال الحظر الذي تمكن مشترون من الالتفاف عليه عبر ناقلات "أسطول الشبح". وتقول واشنطن إنها مستعدة لرفع هذه العقوبات "بشكل انتقائي" من أجل تسويق النفط الفنزويلي في سوق النفط التقليدية.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو مساء الأربعاء إن مئة شخص لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي. ولم تعلن كراكاس سابقا عن عدد القتلى، لكن الجيش نشر قائمة تضم 23 اسما من قتلاه. وصرح مسؤولون فنزويليون بأن عددا كبيرا من حرس مادورو الأمني ​​قُتلوا "بدم بارد". وأعلنت كوبا أيضا مقتل عدد من أفراد جيشها وأجهزتها الاستخباراتية في فنزويلا. وأوضح كابيو أن سيليا فلوريس زوجة مادورو والتي اعتُقلت معه أصيبت بجروح في الرأس خلال الهجوم الأميركي بينما أصيب مادورو نفسه في ساقه.

(فرانس برس، العربي الجديد)