- أكدت تولاي حاتم أوغلاري أوروج على أهمية تغيير النظرة العربية تجاه الأكراد وبناء حياة مشتركة، مشيرة إلى أن موقف تركيا من الأكراد في سوريا يؤثر على عملية السلام. - نفت أوروج مشاركة حزب العمال الكردستاني مع قوات سوريا الديمقراطية، موضحة أن الأكراد السوريين انفصلوا عن الحزب وانضموا إلى "قسد"، وأن الحزب يمر بمرحلة تحول. - تناولت أوروج الجهود الدبلوماسية لمنع الهجمات على شمال شرق سوريا، مؤكدة على أهمية الحوار وفتح ممر إنساني من تركيا لضمان حقوق الشعوب.

أكدت الرئيسة المشتركة لحزب ديم الكردي في تركيا تولاي حاتم أوغلاري أوروج، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إمكانية اتخاذ العالم العربي خطوات مهمة لتغيير نظرته إلى الأكراد وبناء حياة مشتركة بين شعبين عريقين. واعتبرت أن موقف الحكومة التركية من الهجمات على الأكراد في سورية سيؤثر في عملية السلام المستمرة، وإذا استخدمت تركيا نفوذها على الحكومة السورية المؤقتة لصياغة سياسات تحمي الأكراد وتضمن حقوقهم دستورياً، فسيسعد ملايين الأكراد في تركيا، وستكتسب عملية السلام زخماً. وفي السياق نفسه، نفت أوروج مشاركة حزب العمال الكردستاني في القتال إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مبينة أن فكرة قيادة أعضاء في حزب العمال الكردستاني القتال ومشاركتهم ضمن "قسد" محض افتراء، فقد كان هناك أكراد سوريون انضموا سابقاً إلى الحزب، ثم انفصلوا عنه وانضموا إلى "قسد" خلال الحرب في سورية. وفي ما يأتي نص الحوار:



* حذّرتم كحزب أو أوساط مقرّبة منكم ومن حزب العمّال الكردستاني مراراً من أن تؤثر التطورات العسكرية في سورية بين "قسد" والحكومة هناك سلباً بمسار السلام الكردي في تركيا. هل يمكن أن نتوقع أن يتراجع (زعيم حزب العمال الكردستاني) عبد الله أوجلان وحزبه عن قرار حل الحزب وتسليم سلاحه إن اتخذت الأحداث السورية مساراً أكثر دموية؟

بالتأكيد، سيؤثر الموقف الذي ستتخذه تركيا من الهجمات على الأكراد في سورية بعملية السلام، فهناك ملايين من الناس يتوقون إلى السلام، ويعملون ليل نهار منذ انطلاق هذه المرحلة، ومن الطبيعي أن تتخذ إجراءات ديمقراطية ومشروعة ضد أي محاولات متعمدة لتخريبها. إن منطق "الأكراد إخوة في تركيا، وأعداء على الجانب الآخر من الحدود" غير مقبول، وإذا استخدمت تركيا نفوذها على الحكومة السورية المؤقتة لصياغة سياسات تحمي الأكراد وتضمن حقوقهم دستورياً، فسيسعد ملايين الأكراد في تركيا، وستكتسب عملية السلام زخماً. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اكتسبت عملية السلام في تركيا زخماً نحو الديمقراطية، فسيكون لذلك أثر إيجابي على التطورات السياسية والمناخ في سورية. أوجلان وحزب العمّال الكردستاني صرّحا مراراً بأنهم ينظرون إلى نزع السلاح وحل الحزب ليس كمسألة ظرفية أو تكتيكية، بل كمسألة استراتيجية. وكما يبدو، فقد وجه كل من أوجلان والحزب تحذيرات عديدة لمنع ضياع هذه المرحلة، والخطوات الملموسة العديدة التي اتخذوها حتى الآن تظهر نياتهم، ونأمل أن تؤخذ هذه الخطوات بعين الاعتبار.

* هل تناقشتم مع أوجلان بشأن التطورات السورية المرتبطة بـ"قسد" خلال زياراتكم العديدة له في سجنه؟ وهل شعرتم فعلاً بخشية لديه من انهيار مسار السلام الكردي التركي بسبب الأحداث السورية؟

كنا برفقة أوجلان يوم 27 يناير/ كانون الثاني الحالي، والنداء الذي أطلقه (حل حزب العمّال الكردستاني وإلقاء السلاح)، لم يتناول علناً الهياكل القائمة في سورية مباشرةً، بل تطرق إليها بشكل غير مباشر ومن حيث المبدأ، من خلال اقتراح إيجاد حلول للمشاكل في سورية عبر مفاوضات ديمقراطية. تتمتع أفكار أوجلان وقيادته بنفوذ كبير بين أكراد شمال شرقي سورية، وستساهم رؤيته للحل والمقترحات التي سيقدمها بشكل كبير في حل الأزمة السورية. من جهة أخرى، ثمة سيناريو أخطر بكثير من مجرّد احتمال انتهاء مرحلة السلام، فهناك قوى تعمل على اندلاع حرب كردية عربية، وخلال زيارتنا أخيراً صرّح مسؤولون في "الإدارة الذاتية" إنهم انسحبوا سريعاً من مناطق مثل الرقة والطبقة لمنع هذا السيناريو الخطير، حيث كانت المخاطر جسيمة. لم تشهد سورية حرباً كردية عربية قط، لكن كان هناك من يعمل على تهيئة الظروف لها. وكما يرفض الأكراد حرباً عربية كردية في سورية، يرفضون أيضاً صراعاً تركياً كردياً في تركيا. هذا السيناريو الذي يضع الأكراد والعرب في مواجهة بعضهم بعضاً يجب ألا يُسمح به أبداً، لأنه سيكون كارثة على الشرق الأوسط. بالنسبة إلى أوجلان، يعد البعد التاريخي للعلاقات التركية الكردية من أهم المواضيع، وقد أكدته جميع تصريحاته تقريباً، خلال العامين الماضيين، فمن الضروري لفهم الحاضر واحتضانه، تفسير هذه الشراكة والتعايش التاريخي بشكل صحيح.

*حزب العمال الكردستاني متهم بإرسال مقاتلين لدعم "قسد" في سورية ضد الحكومة هناك. من معرفتكم بالحزب وقيادته، لكونكم أشبه بوسيط بينه وبين الحكومة التركية، هل يمكنكم تأكيد أو نفي هذه التهمة؟



فكرة قيادة أعضاء حزب العمّال الكردستاني القتال ومشاركتهم ضمن "قسد" محض افتراء، فقد كان هناك أكراد سوريون انضموا سابقاً إلى الحزب، ثم انفصلوا عنه وانضموا إلى "قسد" خلال الحرب الأهلية السورية. إضافة إلى ذلك، يؤكد حزب العمال الكردستاني باستمرار علناً أنه قد حل نفسه، ويمر بمرحلة تحوّل، ولا تربطه أي صلة بروج آفا (شمال شرقي سورية) أو سورية. هناك تلاعب يمارس ضد الأكراد المقيمين في روج آفا و"قسد"، حيث تبذل جهود لتجريم النضال هناك، وقد حاربت جميع الفصائل التابعة لـ"قسد" هناك ضد تنظيم داعش، ودافعت عن حقوق الشعب الكردي.

* كذلك تتهم الحكومة السورية قيادة حزب العمال الكردستاني بالتنسيق مع رموز من النظام السابق في سورية لدعم "قسد" عسكرياً في معاركه ضد الحكومة السورية. هل لديكم معلومات من قيادة "قسد" بشأن ذلك؟

نحن في حزب "ديم" من غير الوارد، بل من الخطأ، أن نتلقى معلومات عن هذه الأمور، ولا سيما في المجال العسكري. نتابع النقاشات هذه عبر وسائل الإعلام. وأعتقد أن هذا الوضع شكل من أشكال الدعاية والتأثير في الرأي العام. ونراه عملية تضليل تهدف إلى تبرير العملية العسكرية في روج آفا أمام الرأي العام. قد يكون هناك تقارب أيديولوجي بين "قسد" وحزب العمال الكردستاني، لكن كلتا المنظمتين أكدت مراراً وتكراراً أنها مستقلة.

* ما المعوّقات التي أسهمت في فشل تطبيق اتفاقية الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد"، في ظل حديث عن انقسام لدى دائرة القرار في قوات سوريا الديمقراطية. فهل كانت هناك تأثيرات من تيارات داخل "قسد" في آلية اتخاذ قراره؟

أولاً وقبل كل شيء، تقع المسؤولية الرئيسية عن عدم تنفيذ اتفاق 10 مارس (2025) على عاتق الحكومة في دمشق، حيث كان دافعهم الأساسي لتأخير التنفيذ مهاجمة المناطق الكردية عندما تسنح الفرصة المناسبة. زرت شمال شرقي سورية في 21 يناير (الحالي)، وهو اليوم الذي بلغت فيه الهجمات ذروتها، وفي اجتماعنا مع مسؤولي الإدارة الذاتية، أفادوا بأنه جرى التوصل إلى اتفاق في دمشق في 4 يناير بين "قسد" ودمشق، وأنه كان على وشك التوقيع على الاتفاق، إلا أن مسؤولي الحكومة المؤقتة أرجأوا التوقيع لبضعة أيام، وبعد يومين من انسحابهم من طاولة المفاوضات، في 6 يناير، بدأت الهجمات على الأحياء الكردية في حلب. من الضروري دراسة الحسابات السياسية والقرارات الداخلية في دمشق، ومن الأهمية ألا ننسى أنهم هم من انسحبوا من طاولة المفاوضات ثم هاجموا حلب.

* أوساط كردية إقليمية توسّطت في أزمة دمشق و"قسد"، مثل (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) مسعود البارزاني. هل أدّى حزبكم أي دور في هذا المجال؟ هل ساهمتم أو تساهمون في وساطة ما بين الطرفين، أم أن الأمر متروك فعلاً للأميركيين ممثلين (بالمبعوث الأميركي إلى سورية) توم برّاك والبارزاني؟

كانت الجهود الدبلوماسية النشطة للبارزاني وتصريحاته وانتفاضة الأكراد في إقليم كردستان العراق، عوامل فعالة في منع الهجمات، فقد حشد الأكراد وحلفاؤهم، والثوار، والمجتمع الدولي، ولا سيما في تركيا والعالم، جهودهم ضد الهجمات على شمال شرق سورية، وكان للمجتمع الدولي، وبخاصة الأكراد وللدبلوماسية الشعبية، أثر بالغ الأهمية في منع الهجمات إلى حد كبير، وفي بدء مفاوضات دمشق و"قسد". كذلك شارك حزبنا في جهود متعددة الأوجه خلال هذه العملية، ومباشرة بعد بدء هجوم حلب شكلنا فريقاً لإدارة الأزمات وأظهرنا استجابات ديمقراطية، وعقدنا اجتماعات مكثفة مع الأحزاب السياسية في تركيا. كذلك أجرينا مناقشات دبلوماسية مكثفة بشأن روج آفا، وشاركنا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات. وزرنا إقليم روج آفا، فيما لم نشارك مباشرةً في اجتماعات أربيل. لدينا مقترحات وآراء متاحة للعموم وندعو إليها، والإطار الذي نلتزم به واضح تماماً، وهو في إطار دبلوماسية السلام. قمنا بجهود دبلوماسية رسمية وشعبية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا، وعملنا على لفت انتباه العالم إلى المأساة الإنسانية الناجمة عن هجمات الفصائل المستمرّة، رغم وقف إطلاق النار. وقد جمعنا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية، إلا أنه لا يوجد معبر حدودي يمكننا من خلاله إيصال هذه المساعدات. نطالب بفتح معبري مرشد بنار ونصيبين الحدوديين (بين تركيا وسورية)، ونحن على اتصال مكثف مع المسؤولين الحكوميين، لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد، يجب فتح ممر إنساني من تركيا بشكل عاجل، وبالمثل تتواصل جهودنا وأنشطتنا في تركيا أيضاً.

* في ظل التطورات الحاصلة في سورية، وبناءً على دوركم في مرحلة السلام بتركيا، هل تفكرون في التواصل مع الحكومة السورية وفتح قنوات حوار معها بشكل يؤدي إلى تسريع عملية تطبيق اتفاقية الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد" وحل المشاكل العالقة؟

السياسة مساحة للحوار، ونحن منفتحون على أي نقاش يسهم في الحوار والتفاوض في سورية. سنلتقي بكل من يقر بحقوق الشعوب التي تعيش في سورية، وقوانينها، بمن فيهم الأكراد والعرب والتركمان والسريان والعلويون والدروز والمسيحيون، في نظام ديمقراطي وعلماني، ومن يقر بحق الجميع في حياة حرة، ولا سيما النساء. وإذا توفرت الظروف والأرضية المناسبة فسنلتقي معها.

*بما أن توم برّاك هو السفير الأميركي أيضاً لدى تركيا، هل التقيتم كحزب به منذ بدء الأحداث الدامية بين دمشق و"قسد"؟ هل فاتحكم سلفاً بأن واشنطن تعتبر أن الدور الوظيفي لـ"قسد" (محاربة "داعش") انتهى مثلما أعلن بنفسه قبل أيام؟



عقدنا اجتماعات مع ممثلين أميركيين على مستويات مختلفة، ولم نتواصل بعد مباشرةً مع برّاك. نأمل أن يسفر أي اجتماع يعقد قريباً معه عن نتائج تعود بالنفع على الجميع. تابعنا التقييم الصحافي الذي أفاد به بانتهاء الدور الوظيفي لـ"قسد". إن هذه القوات منفتحة بالفعل على الاندماج في نظام يضمن حقوق الأكراد وجميع الفئات المختلفة المقيمة في سورية وقوانينهم، وفي ظل هذا الاندماج، لن تكون هناك "قسد"، وقد صرّح قادة هذه القوات بذلك مراراً. إلا أن تصريح برّاك، في وقت تبلغ فيه الهجمات والمجازر ذروتها، يعد غير مقبول، فهو يظهر جهلاً بالواقعين، السياسي والاجتماعي. نأمل ألا يُحوَّل هذا التصريح إلى سياسة، فهذا نهج مؤسف يفاقم المشكلات بدلاً من حلها، حيث يجب النظر إلى واقع الشرق الأوسط نظرة شاملة، ولا بد من وجود نموذج حل يضمن حقوق الأكراد وقوانينهم في شمال شرق سورية. كذلك لا يزال خطر "داعش" قائماً، ولا ينبغي نسيان أن القوى التي تعززت خلال محاولات إضعاف الشعب الكردي وإدارته في روج آفا، هي تلك المتحالفة مع هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، كذلك "داعش" تعزز بفعل السياسات الخاطئة المتبعة في سورية، وهو يشكل خطراً جسيماً، ليس على سورية فحسب، بل على دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، بل والعالم أجمع، ويجب على الجميع أن يتصرفوا انطلاقاً من هذا الوعي.

* قبل اندلاع الأحداث الكردية في سورية، كان مسار السلام وكأنه يسير قدماً وإن ببطء. أين أصبحت مشاريع القوانين التي تطالبون السلطة بإقرارها؟ ما أبرز الإصلاحات الديمقراطية التي تتحدثون دائماً عنها في إطار مسار السلام التركي ــ الكردي؟

عقدت اللجنة البرلمانية المشكلة ضمن البرلمان اجتماعاً تاريخياً مع أوجلان. واستمعت إلى مختلف الفئات، بمن في ذلك الأكاديميون وممثلو المجتمع المدني وضحايا الحرب، وتعمل حالياً على إعداد تقريرها، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية يناير الحالي، ونتوقع أن يتضمن التقرير مقترحات قانونية ملموسة. ونأمل أن تسنّ القوانين واللوائح فور تقديم التقرير إلى البرلمان. ونتوقع في المقام الأول إقرار قانون خاص بحزب العمّال الكردستاني، ينهي الحزب وتداعياته، ما يُعَدّ خطوة هامة. من جهة أخرى، حُرم الأكراد حقوقهم الأساسية مائة عام، فيجب ضمان حرية اللغة والثقافة، وثمة حاجة إلى تعريف للمواطنة المتساوية تشمل جميع الشعوب والمعتقدات، وينبغي تعزيز الحكومات المحلية، وإنهاء تعيين الوصاة في البلديات، ويجب أن تدار الحكومات المحلية من قبل مسؤولين منتخبين لا معينين.

كذلك يقبع آلاف الأشخاص في السجون بسبب آرائهم السياسية، حيث مرت سنوات على سجناء مرضى وصحافيين وأكاديميين وسياسيين منتخبين بسبب حريتهم في التجمع والتعبير، وآن الأوان لتفريغ السجون وإنهاء العزلة المفروضة على أوجلان المسجون منذ 27 عاماً، ويجب منحه الحق في الأمل، وتوفير الظروف الملائمة لعمله وتواصله بحرية. تركيا والشرق الأوسط بحاجة إلى آراء أوجلان التقدمية، والأهم من ذلك كله، لا يمكن للمفاوضات أن تستمر بشروط أحد الطرفين المحدودة.

* هل كوّنتم فكرة أولية تتعلق بتحالفاتكم المقررة للانتخابات الرئاسية بتركيا في 2028؟ هل أنتم في صدد الانخراط منذ الآن في جبهة معارضة لحزب العدالة والتنمية مثلما فعلتم في الدورة الانتخابية الماضية؟ أم أن الأمر يتوقف على تطورات "السلام الكردي ــ التركي"؟

من السابق لأوانه الحديث عن الانتخابات في تركيا. ليس لدينا انتخابات مدرجة على جدول أعمالنا في الوقت الحالي.

* ينتظر أن تنهي اللجنة البرلمانية المعنية بمرحلة السلام التركي الكردي أعمالها في الأيام المقبلة، فهل تعتقدون أن دورها كان إيجابياً؟ وهل ستقدم إطاراً مرضياً للرأي العام التركي والكردي في تركيا لقبول مقترحات اللجنة؟ وما أبرز عناوين هذا الإطار؟

أعتقد أن اللجنة تولت دوراً إيجابياً للغاية، حيث قدمت نتائج وبيانات قيمة، وبذلك، فُهمَت طبيعة المشكلات والحلول من جديد. ما ينبغي للجنة فعله وما نتوقعه منها، اقتراح ضمانات قانونية على البرلمان لنزع السلاح، والديمقراطية، وقوانين الحريات، وهذا هو دورها، مع إدراكنا أن اللجنة لن تحل جميع المشكلات الناجمة عن القضية الكردية، فإن عملنا يهدف إلى ضمان تقديمها لهذه المقترحات. وسنرى عملياً ما إذا كانت اللجنة ستعمل ضمن هذا الإطار. أخيراً، أود أن أضيف ما يأتي: يقدر الشعب الكردي، وخصوصاً في سورية، وكذلك في تركيا والعراق وإيران، العيش على أسس ديمقراطية مع المساواة في المواطنة، ولا ينبغي معاملة أي شعب عريق في هذه المنطقة معاملة غير عادلة. يريد الأكراد العيش في سورية مع العرب والتركمان والعلويين والدروز على أساس قانوني وبمساواة. وبإمكان العالم العربي أيضاً اتخاذ خطوات مهمة لتغيير نظرته إلى الأكراد وبناء حياة مشتركة بين شعبين عريقين. هذه الخطوات من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق السلام والديمقراطية في منطقتنا التي تعاني من المآسي.

سيرة

ولدت تولاي حاتم أوغلاري أوروج في 1977 في منطقة صمنداغ بولاية هاطاي قرب الحدود السورية. أتمت دراسة الاقتصاد في جامعة أناضولو، واهتمت بالسياسة منذ الدراسة بالمرحلة الثانوية. عملت على إحياء اللغة العربية عبر عدة مشاريع وجهود قادتها وأسست ورشة تُعنى بالمسرح والموسيقى العربية عام 1995.

ساهمت بالعمل مع منظمات مختلفة، منها تأسيس معهد أبحاث الشعوب العربية في 2015، وأكاديمية أمارغي النسائية في عام 2000، ومجمع عمل المرأة في 2007. انتخبت في البرلمان التركي للدورتين، الـ27 الماضية، والـ28 الحالية، وهي نائبة عن ولاية أضنة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. تتولى رئاسة حزب ديم بالمشاركة مع تونجر بقرهان.