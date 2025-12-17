رئيسة الوزراء اليابانية تسعى لمقابلة ترامب "بأسرع وقت ممكن"

- أعربت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، عن رغبتها في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريعاً، وسط توتر مع الصين بسبب تصريحاتها حول تايوان، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بالتحالف الأمني الياباني-الأميركي. - تشهد اليابان والصين خلافاً بعد تصريحات تاكايشي التي اعتبرت غزو الصين لتايوان تهديداً للبقاء، لكنها أكدت انفتاح طوكيو على الحوار مع بكين لبناء علاقات مستقرة. - حذرت الصين من اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتراجع اليابان عن تصريحاتها، معتبرة أن الأزمة الدبلوماسية جزء من تحول جذري في السياسة اليابانية.

أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي عن أملها في مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بأسرع وقت ممكن"، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء. ويأتي ذلك بينما يستمر الخلاف بين اليابان والصين بسبب تصريحات تاكايشي بشأن تايوان. وذكرت تاكايشي في مؤتمر صحافي أن اليابان والولايات المتحدة تتواصلان دوماً على مستويات متنوعة. وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت مرة تلو الأخرى التزامها إزاء التحالف الأمني الياباني- الأميركي.

وتشهد اليابان والصين خلافاً بعدما صرحت تاكايشي في البرلمان بأن غزو الصين لتايوان قد يمثل "موقفاً يهدد البقاء"، وأنه بمنزلة تبرير قانوني كي تنشر اليابان قواتها. غير أن تاكايتشي أكدت اليوم أن طوكيو "منفتحة دائماً على الحوار" مع بكين، وقالت، في مؤتمر صحافي: "الصين جارة مهمة لليابان، ونحن في حاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة". وأضافت: "اليابان منفتحة دائماً على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها".

وأعلنت الصين، الشهر الماضي، أنه "لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات إضافية" إذا لم تتراجع اليابان عن "تصريحاتها الخاطئة" وتتخذ إجراءات ملموسة "لحماية الأساس السياسي" للعلاقات الثنائية. وقالت الصين إن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان "أضرّت بشكل جذري" بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية. وأضافت أنه إذا رفضت طوكيو التراجع عن تصريحاتها واستمرت في "ارتكاب الأخطاء"، فستتخذ الصين إجراءات مضادة "صارمة وحازمة" وستتحمل طوكيو العواقب.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين، ويمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، بتايوان دولةً مستقلةً، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة. وحذرت أوساط إعلامية في الصين، في وقت سابق، من أن الأزمة الدبلوماسية بين طوكيو وبكين هي نتيجة لتحول جذري نحو اليمين في اليابان استمر لسنوات، معتبرة أنها جزء من صراع طويل الأمد يجب على الصين أن تستعد له.

