رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسورية ولبنان هذا الأسبوع

- تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الأردن وسورية ولبنان لتعزيز الحوار السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية في سورية. - الاتحاد الأوروبي يخصص 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026 لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سورية والدول المجاورة، مع زيادة الدعم المخصص لعام 2025 إلى 720.5 مليون يورو. - البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، مع مقترح لحزمة إضافية، ليصل الدعم الإجمالي إلى مليار يورو للأعوام 2025-2027.

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الأردن وسورية ولبنان هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المفوضية الاثنين. وقالت باولا بينيو إن فون ديرلاين ستزور البلدان الثلاثة ابتداء من الخميس، من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل حول الزيارة.

وفي سبتمر/ أيلول 2025، التقى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد كوستا وفون ديرلاين أنهما ناقشا التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سورية، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم "عملية انتقال شاملة وسلمية بقيادة سورية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة". وشدّدا على التزامهما بتعزيز الحوار السياسي مع سورية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم إعادة إعمار البلاد.

وفي سياق متصل، تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتخصيص 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026، للمساهمة في العملية الانتقالية في سورية وتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سورية وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين. ورفعت المفوضية الأوروبية تعهدها السابق، ليصل الدعم المخصص لعام 2025 إلى 720.5 مليون يورو، بعد أن كان 560 مليون يورو في مؤتمر بروكسل الثامن، وذلك لدعم السوريين داخل البلاد، واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في كل من لبنان والأردن والعراق. كذلك تعهّد الاتحاد بتقديم 600 مليون يورو لعام 2026 لدعم هذه الدول، إلى جانب 1.1 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا لعامي 2025 و2026.

وفي إبريل/ نيسان الفائت، رحّب الأردن بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في ستراسبورغ على حزمة المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance/MFA) بقيمة 500 مليون يورو للمملكة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنّ البرلمان الأوروبي أيّد حزمة المساعدات للأردن بموافقة كبيرة من النواب الحاضرين بـ571 صوتاً، وإن المفوضية الأوروبية ستقدّم في المرحلة المقبلة مقترحاً للحزمة الإضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، لتصل القيمة الإجمالية المُقدّمة للمملكة ضمن هذا الإطار إلى مليار يورو للأعوام 2025-2027.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، قد شهدا في بروكسل، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

(فرانس برس، العربي الجديد)