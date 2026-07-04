- اختتم رئيسا الأركان الليبيان زيارتهما إلى لواندا بعد مشاركتهما في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2026، واتفقا على لقاء في سرت لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، في ظل المبادرة الأميركية لتوحيد المؤسسات. - أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مشتركة ومحايدة، مشيدًا بلقاء النمروش وحفتر، ومؤكدًا على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة بعيدًا عن السياسة. - شهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة، مع زيارة مسؤولين ليبيين لواشنطن، بينما يعكس التنافس بين خالد وصدام حفتر استمرار الانقسام حول الحلول للأزمة الليبية.

اختتم رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي في طرابلس، صلاح النمروش، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الوطني" في بنغازي خالد حفتر زيارةً إلى العاصمة الأنغولية لواندا، شاركا خلالها في أعمال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2026، واتفقا على تنسيق لقاءٍ مشترك بينهما خلال الأسبوع الجاري.

وقال مصدرٌ مقرب من لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة لـ"العربي الجديد"، إن مقر اللجنة في مدينة سرت، شمال وسط البلاد، سيحتضن لقاءً بين النمروش وحفتر خلال الأيام القريبة لبحث ملف توحيد المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن توصيات اللقاء سترفع إلى قيادة الأفريكوم.

وكان النمروش وحفتر قد ظهرا كلٌّ إلى جانب الآخر في جلسات مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة، الأسبوع الماضي، في مشهدٍ لفت أنظار الأوساط الليبية، كونه يأتي وسط تصاعد حضور المبادرة الأميركية، التي تقوم على توحيد المؤسسة العسكرية ضمن مساعيها لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة. وخلال المؤتمر، التقى قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، النمروش وحفتر، وظهر في صورة وهو يتوسطهما. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وبالتوازي مع أعمال المؤتمر في لواندا، نشر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تدوينةً على حسابه في منصة إكس، قال فيها إن "تعدد التمثيل العسكري الليبي يضعنا أمام مسؤوليةٍ لا تحتمل التأجيل، وآن أوان توحيد الجيش". وفيما أشاد المنفي بلقاء النمروش وحفتر، معتبرًا أنه يحمل "مؤشراتٍ إيجابية"، أشار إلى أنه "لن يكون الأخير". وتابع المنفي قائلًا: "لقد آن الأوان لاتخاذ القرارات الضرورية لتوحيد الجيش الوطني ضمن قيادةٍ مشتركة مهنية ومحايدة تحت سلطةٍ مدنية. مؤسسة عسكرية تنأى بنفسها عن السياسة، ويكون سلاحها لحماية الحدود وصون المقدرات ومكافحة التهريب وحماية المرجعيات الدستورية الحاكمة، وترسيخ النظام الديمقراطي وسيادة الدولة".

وجاءت مشاركة النمروش وحفتر بعد أيامٍ قليلة من زيارةٍ أجراها وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام زوبي، ونائب القائد العام لـ"الجيش الوطني"، صدام حفتر، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقى الأول نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، فيما التقى الثاني وزير الخارجية ماركو روبيو، وبحث كلٌّ منهما مع الجانب الأميركي سبل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.

وكلف المجلس الرئاسي النمروش بتسيير مهام رئاسة الأركان العامة في طرابلس عقب وفاة رئيسها السابق الفريق محمد الحداد إثر سقوط طائرته في سماء تركيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى حين اختيار رئيسٍ جديد للأركان، فيما عين مجلس النواب خالد حفتر رئيسًا للأركان العامة، في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أسبوعٍ من تكليف خليفة حفتر نجله صدام نائبًا له.

ويعرف عن الشقيقين، خالد وصدام، تنافسهما المستمر داخل عائلة حفتر. ويكشف اتجاههما الجديد في التعاطي مع الأطراف في طرابلس عن مستوىً متقدم من الخلافات بالتزامن مع تصاعد حضور المبادرة الأميركية للحل في ليبيا في واجهة المشهد. فبالتوازي مع انخراط صدام في لقاءاتٍ مباشرة مع ممثلي الحكومة في طرابلس ضمن المفاوضات التي رعاها مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، صرح خالد بمعارضته "أي ترتيباتٍ سياسية مدعومة بأجنداتٍ خارجية تكرس للفساد وإطالة أمد الأزمة"، مطالبًا بـ"تبني حلولٍ واقعية لمعالجة الأزمة، والمسارات السياسية غير المجدية مرفوضة".

وعلى الرغم من عدم صدور أي موقفٍ من جانب خالد عقب إعلان القيادة العامة في بنغازي، في 18 يونيو/حزيران الماضي، ترحيبها بالمبادرة الأميركية واستعدادها للانخراط فيها، يؤشر اتجاهه إلى التعاطي مع المجلس الرئاسي، المعارض للمبادرة الأميركية، في مسارٍ عسكري موازٍ، إلى استمرار موقفه الرافض للحل الأميركي.

وكانت الأفريكوم قد أشرفت على أول مشاركةٍ عسكرية ليبية مشتركة ضمن مناورات "فلينتلوك 2026"، بمدينة سرت، منتصف إبريل/نيسان الماضي، قوامها قوات من قيادة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور صدام وزوبي، من دون أي تمثيلٍ لرئاسة أركان الجانبين.