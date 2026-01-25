أغلق العشرات من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، ظهر اليوم الأحد، شارعًا رئيسيًا لمدة زادت عن الساعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي بقطع مخصصاتهم وتحويلها إلى مؤسسة "تمكين" المعنية بالمساعدات الاجتماعية. وقال الأسير المحرر ناصر كشك، في حديث مع "العربي الجديد"، إنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد أن أُغلقت كل الأبواب في وجوههم، مطالبًا السلطة الفلسطينية بعدم الانصياع للمطالب الأميركية والإسرائيلية بقطع المخصصات التي تُعد لدى الغالبية العظمى من تلك الشريحة مصدر الدخل الوحيد.

وتابع كشك: "رفضنا هذا الإجراء منذ اليوم الأول له، فنحن لسنا حالات اجتماعية مع تقديرنا لهذه الفئة ولسنا متسولين، بل قمنا بواجبنا تجاه وطننا فلسطين، فمنا الشهيد والجريح والأسير". وأشار كشك إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي بات يعاني منها المئات من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بعد قطع مخصصاتهم، خاصة أن معظمهم كان يعتمد على المخصص الشهري في تصريف أمور حياته، كشراء الدواء ودفع أجرة البيت وتعليم الأبناء.

من جهته، قال الجريح معاوية منى، الذي يعاني من إعاقة حركية كاملة من جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عشر سنوات، في حديث مع "العربي الجديد": "إن المس بمخصصات المناضلين لا يقبله كائن من كان إلا من رضخ للإملاءات الخارجية"، معتبرًا قرار السلطة قطعها انتقاصًا من مكانة قضية الأسرى والشهداء والجرحى. وتابع منى: "التعامل مع هذه القضايا من زاوية اجتماعية بحتة يمس جوهر القضية الفلسطينية".

أما والدة الشهيد محمد حشاش، فأوضحت في حديث مع "العربي الجديد" أنهم يعولون على مخصص ابنهم في دفع أجرة البيت، والآن هم مهددون بتركه بعد عجزهم عن دفعها منذ خمسة أشهر على الأقل. وتابعت: "هل يعلم الرئيس (محمود عباس) بحالنا! المخصص ليس منّة بل واجبهم تجاه من قدم روحه وعمره وجسده في سبيل القضية الفلسطينية". وشددت الأم المكلومة على أن قضية الأسرى والجرحى والشهداء تستوجب رفض الخضوع لأي ضغوط خارجية تمس حقوقهم أو مكانتهم الوطنية.

وكان عباس قد أصدر قبل نحو شهرين بيانًا يوضح فيه حيثيات وقف مخصصات الأسرى، ودور مؤسسة "تمكين" التي أُحيلت إليها ملفاتهم، وربط ذلك ببرنامج الإصلاح الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، حسب قوله. وأشار إلى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة، وهي المؤسسة التي أُحيلت إليها مخصصات الأسرى، يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة "بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم".

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية"، وأحال صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية كافة في فلسطين إلى مؤسسة "تمكين". وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت المؤسسة في بيان إلغاء العمل بالتشريعات السابقة المتعلقة بدفعات الأسر، وأنها لا تقوم، ولن تقوم، بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى أي تشريعات، أو المخصصات الاجتماعية إلا وفق نظام البحث الاجتماعي.

ومنذ سنوات، تتعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات إسرائيلية وأميركية بسبب دفعها مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، حيث تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية ما يعادل المبالغ المدفوعة لتلك العائلات. لكن، ورغم مضي عدة أشهر على وقف مخصصات الأسرى، لم تُفرج إسرائيل عن أموال الضرائب التي تجاوزت 4 مليارات دولار، إنما تواصل احتجاز الأموال كاملة، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع مخصصات موظفيها كاملة.

وفي عام 2018، أصدر الكونغرس الأميركي قانونًا لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين. ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات. وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7 آلاف و500، في حين يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريًا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.