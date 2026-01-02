ذكرى الثورة الفلسطينية: نوستالجيا وفخّ

- بعد 61 عاماً، تحولت القضية الفلسطينية من صراع مع الاحتلال إلى معضلة مع الذاكرة، حيث يُستدعى إرث الثورة كملاذ عاطفي بدلاً من مادة للنقد والمراجعة، مما يهمش الأسئلة الجوهرية حول الأدوات والأهداف. - اتفاقية أوسلو حاصرت الحقوق الوطنية بإنتاج سلطة حكم ذاتي بلا نهاية، ورغم النقد المتراكم، يُعتبر رسمياً ترفاً، بينما يُقدَّس الاتفاق رغم سياسات الاحتلال التي تترجم موته عملياً. - في ظل التصعيد الاستيطاني وتآكل الأفق السياسي، يصبح التمسك بالشعارات القديمة دون مراجعة جذرية هروباً إلى الماضي، مما يحتم تحرير التاريخ من الاستخدام الانتقائي واستعادة جوهره كحركة تحرر.

بعد 61 عاماً على انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تعد القضية صراعاً مع الاحتلال فحسب، بل معضلة مع الذاكرة نفسها. ذاكرة مثقلة بالنوستالجيا، يُستدعى فيها خطاب البدايات وشعاراتها، فيما يُرحَّل السؤال الأصعب: ماذا يتبقّى من مشروع التحرر الوطني حين تتحول الثورة إلى سلطة، وتُختزل الشرعية في إدارة أزمة دائمة؟ كأن استحضار كلمات ياسر عرفات، وصلاح خلف، وخليل الوزير، وجورج حبش، وسواهم، قادرٌ بذاته على ردم الهوة بين مشروع تحرر وواقعٍ توسع الاحتلال. قليلا ما يخلو بيت فلسطيني من أثرٍ لحركة "فتح"، التي شكّلت لعقود العمود الفقري للثورة ورمزاً لبداياتها وأحلامها الكبرى. غير أن هذا الإرث يُستدعى اليوم غالباً بوصفه ملاذاً عاطفياً لا مادةً للنقد والمراجعة. وبدل مساءلة تحوّل حركة التحرر إلى سلطة محدودة، يُعاد تدوير الشعارات القديمة، ويُرفع الحنين إلى مرتبة البديل السياسي، فيما تُهمَّش الأسئلة الجوهرية حول الأدوات والأهداف خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

انطلقت الثورة فجر عام 1965 لتؤسس مشروعاً تحررياً سبق احتلال عام 1967، وأسهمت لاحقاً في جعل منظمة التحرير الفلسطينية مظلة جامعة للشعب وفصائله في الداخل والشتات. لكن هذه المنظمة وجدت نفسها، بعد اتفاقية أوسلو (1993)، أسيرة منطق "الاعتراف المتبادل" الذي يحاصر الحقوق الوطنية بإدارة "الحالة" تحت الاحتلال، بإنتاج سلطة حكم ذاتي وأفقٍ بلا نهاية، وهو ما وثّقته كتب ودراسات عديدة، شارك فيها قادة تاريخيون داخل المنظمة نفسها. ورغم هذا التراكم المعرفي والواقع المعيش، يُعامَل رسمياً النقد بما هو ترف، ومراجعة "أوسلو" بوصفها تهديداً للشرعية، وتُقدَّس اتفاقية يُترجم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وتحالفه الصهيوني-الديني موتها عملياً بالاستيطان والهدم والضم والحصار. ورغم ذلك، يصرّ عليها البعض، ويشترط باسم الشرعية على قوى فلسطينية أخرى الاعتراف بها، بعكس سياسات المحتل، في مفارقة تكشف عمق أزمة القضية لا قوتها.

في ظل حرب الإبادة على غزة، والتصعيد الإرهابي الاستيطاني غير المسبوق في الضفة المحتلة، وتآكل أي أفق سياسي، كـ"حل الدولتين"، يصبح التمسك بالشعارات القديمة دون مراجعة جذرية شكلاً من الهروب إلى الماضي. الثورة التي لا تجدّد أدواتها وأهدافها تتحول إلى ذكرى، والسلطة التي تنفصل عن مشروع تحرري تصبح عبئاً على شعبها. ليس المطلوب إنكار تاريخ الثورة ولا التخلي عن رموزها وإنجازاتها، بل تحرير هذا التاريخ من الاستخدام الانتقائي، واستعادة جوهره بما هو حركة تحرر لا سلطة إدارة واقع مفروض. فالسؤال اليوم لم يعد كيف نحافظ على الإرث، بل كيف ننقذه من التحول إلى قيدٍ على المستقبل.