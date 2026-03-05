"ذا غارديان": واشنطن لم تبلغ لندن بتفاصيل الهجوم على إيران مسبقاً

- كشفت "ذا غارديان" أن الولايات المتحدة لم تشارك المملكة المتحدة تفاصيل الضربات ضد إيران، ورفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منح إذن لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية، مما أثار انتقاد الرئيس الأميركي ترامب. - أكدت مصادر حكومية أن المملكة المتحدة كانت على علم بعمل عسكري وشيك، لكنها لم تتلق تفاصيل دقيقة، واتخذت قرار إخلاء سفارتها في طهران كإجراء احترازي. - شدد ستارمر على أهمية "هدوء الأعصاب" لحماية الأرواح البريطانية، وسط تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما يثير مخاوف من اتساع الصراع.

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تشارك المملكة المتحدة التفاصيل العملياتية الدقيقة أو توقيت الضربات التي نفذتها مع إسرائيل ضد إيران، وذلك قبل تنفيذ الهجمات. وجاء ذلك بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفض منح واشنطن إذناً باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في تنفيذ العملية.

ومنذ ذلك الحين، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بسبب رفضه السماح للولايات المتحدة باستخدام المواقع العسكرية البريطانية، قائلاً إن "العلاقة الخاصة" بين البلدين لم تعد كما كانت، ووصفه بأنه "ليس تشرشل". وقالت مصادر حكومية إن المملكة المتحدة كانت عادةً متوافقة مع الولايات المتحدة في المسائل العسكرية.

وأكد أحد المصادر أن المملكة المتحدة كانت على علم باحتمال تنفيذ عمل عسكري وشيك، من خلال حشد المعدات التي كانت تمر عبر أراضيها، إضافة إلى معلومات استخباراتية وصلت "عبر القنوات المعتادة"، لكنها لم تتلق تنبيهاً بشأن التوقيت الدقيق أو التفاصيل العملياتية للهجوم. وكانت لندن قد اتخذت قرار إخلاء سفارتها في طهران يوم الجمعة، في مؤشر إلى اعتقادها بقرب تنفيذ الضربات، لكنها لم تُمنح تفاصيل حول موعد تنفيذها المحتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ستارمر، بحسب ما نقلته عنه وكالة "رويترز" إن الأزمة في المنطقة تتطلب "هدوء أعصاب"، وذلك أثناء دفاعه عن ردّه على الوضع هناك. وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة في البرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية ومساعدة العالقين في العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف-35، موجودة بالفعل في المنطقة. وأكد ستارمر أن "حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية". وقال ستارمر لأعضاء البرلمان إن "البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد"، و"لذلك علينا أن نتصرف بوضوح وبهدف محدد وبهدوء أعصاب".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقع إيرانية وأسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين. وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الهجمات الصاروخية والضربات الجوية، ما أثار مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة واحتمال انخراط قوى إقليمية ودولية أخرى في الصراع.