ذا تايمز: ستارمر قد يقبل الانضمام إلى "مجلس إدارة غزة" مؤقتاً

- من المتوقع أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مجلس إدارة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة مؤقتاً، حيث سيُعقد الاجتماع الأول للمجلس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. - يشكل هذا المجلس جزءاً من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على غزة، حيث يهدف إلى إقامة آلية مدنية – سياسية لإدارة القطاع بعد الحرب، وقد أُرجئ الإعلان عن "مجلس السلام" بسبب التطورات في فنزويلا. - تعهدت حركة حماس بتسهيل عملية تسليم المهام في غزة، مؤكدة أنها لن تشارك في الترتيبات الإدارية، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته لوقف إطلاق النار.

أوردت صحيفة ذا تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّه من المتوقع أن يقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عرضاً للانضمام إلى مجلس إدارة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة مؤقتاً. ونقل التقرير عن مسؤول بريطاني كبير قوله إنّه من المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول للمجلس الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويشكّل إقامة هذا المجلس عنصراً أساسياً في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي أُعدّت لإقامة آلية مدنية – سياسية لإدارة القطاع في "اليوم التالي" للحرب. وذكرت تقارير إعلامية سابقة بأن الرئيس الأميركي أرجأ الإعلان عن إقامة "مجلس السلام" واستعراض تركيبته عكس ما كان مقرراً في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، على خلفية التطورات في فنزويلا، بعد خطف رئيس الأخيرة نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتيادهما إلى نيويورك.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت قراراً أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشئ الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة. ووصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب المكونة من 20 نقطة. وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحوٍ مُرضٍ... وتستطيع استعادة السيطرة على غزة على نحوٍ آمن وفعّال".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قال ترامب إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع 2026 عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عدداً من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني. وقال ترامب "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام"، مضيفاً "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه".

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقه اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وسط أوضاع مأساوية للأهالي ستزداد تفاقماً في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة واستمرار القصف، فيما تعهدت تعهدت حركة حماس، الخميس الماضي، بتسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجان المقرّرة بقطاع غزة، وأكدت أنها لن تكون طرفاً في الترتيبات الإدارية للقطاع. وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أن "حماس تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة بما يشمل جميع المجالات، التي وافقت حماس والفصائل على تشكيلها"، وأضاف: "حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة، والحركة قرّرت مسبقاً أنها لن تكون جزءاً من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة".