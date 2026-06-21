"ذا أوبزرفر": ستارمر يستعد للاستقالة من رئاسة الحكومة البريطانية

- من المتوقع أن يستقيل كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية، حيث تزايدت التهديدات حول منصبه بعد فوز منافسه آندي بيرنهام بمقعد في البرلمان، مما يتيح له خوض منافسة على زعامة الحزب. - يناقش ستارمر مستقبله مع زوجته في تشيكرز، بينما يتوقع كبار الشخصيات في حزب العمال صدور بيان واضح بشأن استقالته، رغم تأكيده على مواجهة أي منافسة داخل الحزب. - انهيار شعبية ستارمر بعد الفضائح السياسية قد يؤدي إلى تعيين رئيس وزراء جديد، مما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات في تحسين الخدمات العامة.

ذكرت صحيفة ذا أوبزرفر أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر من منصبه غداً الاثنين ويحدد إطاراً زمنياً لرحيله، على الرغم من أن مصدراً حكومياً قال إن ستارمر لا يزال يركز على المضي قدماً في مهام الحكم. وتزايدت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي كانت تتصاعد منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما فاز منافسه آندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ستارمر يناقش الأمر مع زوجته في تشيكرز، مقر إقامته الريفي، قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح بشأن مستقبله بحلول غد الاثنين. ومع ذلك، قال مصدر حكومي إن ستارمر لا يزال يركز على مهامه، مشيراً إلى تصريحات سابقة أدلى بها في هذا الشأن.

وقال ستارمر يوم الجمعة إنه سيواجه أي منافسة له على قيادة الحزب، وحثّ حزب العمال على عدم تمزيق صفوفه بالصراعات الداخلية. وقالت الصحيفة إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكناً استمراره في منصبه بعد أن تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.

وقاد ستارمر حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات عام 2024، لكن شعبيته انهارت بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات السياسية التي أعطت عدداً من الناخبين انطباعاً عاماً بأنه غير قادر على تحقيق التحسن الذي وعد به في مستويات معيشتهم. وإذا استقال أو أُقيل، فهذا يعني أن البلاد ستعيّن رئيس وزرائها السابع في غضون ما يزيد قليلاً على عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير الرؤساء في ما يقرب من قرنين، ما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

(رويترز)