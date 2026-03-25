ديمقراطية تفوز في انتخابات بدائرة مقر إقامة ترامب في فلوريدا

خسر الجمهوريون، الثلاثاء، انتخابات محلية خاصة لتمثيل مجلس نواب ولاية فلوريدا، في منطقة بالم بيتش، الدائرة التي تضم مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في مارالاغو، في نتيجة اعتبرت انتكاسة للحزب وتشير إلى زخم ديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وفازت المرشحة الديمقراطية إميلي غريغوري على منافسها الجمهوري جون مابلز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب والمتبني لسياساته، بنسبة 51% مقابل 48.9%، في أول تجربة انتخابية لها، وهي صاحبة شركة متخصصة في اللياقة البدنية.

وتبرز أهمية هذا الفوز، رغم الفارق الضئيل، في كونه تحقق داخل دائرة سبق أن فاز بها ترامب بفارق 11 نقطة مئوية، فيما كان الجمهوري مايك كاروسو قد حسم المقعد نفسه في انتخابات 2024 بفارق 19 نقطة مئوية، ما يعكس تحولاً لافتاً في اتجاهات التصويت داخل الدائرة. وركزت حملة غريغوري الانتخابية على القضايا المحلية، مثل التعليم وتكاليف المعيشة في فلوريدا، أكثر من تركيزها على المناخ السياسي الوطني رغم ترشحها لتمثيل الدائرة التي تضم مقر إقامة الرئيس نفسه. وقالت غريغوري ليلة الثلاثاء إن فوزها أظهر مدى معاناة سكان فلوريدا من ضغوط ارتفاع تكاليف السكن والنفقات اليومية وأسعار التأمين، مضيفة أن هذا مثل جوهر حملتها الانتخابية من أجل ضمان أن تكون الولاية في خدمة سكانها.

ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة للديمقراطيين في الانتخابات المحلية الخاصة التي أجريت أمس في فلوريدا، حيث قلب المرشح الديمقراطي بريان ناثان، وهو جندي سابق في البحرية وزعيم نقابة عمال الكهرباء، مقعد الدائرة الرابعة عشرة لمجلس شيوخ الولاية في منطقة غرب تامبا، حيث فاز على المرشحة الجمهورية جوزي تومكو، في هذه الدائرة التي صوتت لصالح ترامب بفارق 7 نقاط، في وقت كانت تسود توقعات طبقاً لاستطلاعات الرأي أن يظل السباق محسوماً لصالح الحزب الجمهوري، إذ حصلت مرشحته على تمويل يفوق 6 أضعاف المرشح الديمقراطي.

ويعد هذا الانتصار مكسباً كبيراً للديمقراطيين مع تحول ولاية فلوريدا على مدى سنوات نحو اليمين. وفي هذا السياق، كتب كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، على منصة إكس: "أرسل جيران دونالد ترامب في فلوريدا رسالة: لقد انتخبوا الديمقراطية إميلي غريغوري ممثلةً لهم في مجلس ولاية فلوريدا. إذا تمكن الديمقراطيون من الفوز في الفناء الخلفي لترامب، فنحن متأكدون أننا يمكننا الفوز في أي مكان في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً "إلى الأمام نحو نوفمبر (موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب والشيوخ الأميركي)".