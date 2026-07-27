دير جرير المسجونة خلف بوابة حديدية تقاوم إرهاب المستوطنين

خمسة شهداء في أقل من 11 شهراً، هو ثمنٌ باهظ تدفعه قرية دير جرير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، لتصديها الدائم لهجمات المستوطنين المتكررة وآخرها يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى استشهاد عودة فراخنة (53 عاماً)، وأحمد أبو مخو (26 عاماً). فالاحتلال الإسرائيلي، وعبر مستوطنيه المنتشرين بطرق مختلفة حول القرية بما يشبه الحصار الخانق، يسعى إلى تضييق المساحات التي يستطيع الأهالي الوصول إليها، ويحاصر الأهالي في مناطقهم السكنية، كما هو الحال في معظم القرى الشرقية لرام الله، بسبب امتدادها الطبيعي نحو الأغوار الفلسطينية حيث النقطة الرئيسية لمشروع الضم.

وتحولت هندسة العزل إلى واقع يومي في دير جرير يخنق القرية، ولا يحتاج المستوطنون إلى أكثر من أخذ زمام المبادرة بإغلاق البوابة الحديدية على المدخل الغربي الرئيسي للقرية، لكي يُعزل أهلها ويُمنعوا من التحرك، أو أن يكونوا في الأراضي بحجة رعي أغنامهم لحرمان الأهالي من الوصول إلى آلاف الدونمات. ولا يكتفي المستوطنون بهذه الأساليب التي يعتمدونها في جبال وسهول الضفة، بل ينفذون هجمات عنيفة، ومتكررة، تستهدف المنازل، ومزارع المواشي، والأراضي الزراعية.

معاناة دير جرير

عند المدخل الغربي للقرية، وتحديداً الطريق بين دير جرير وكفر مالك، أصبحت البوابة الحديدية أداة إذلال ممنهجة لشلّ حركة الأهالي. جيش الاحتلال نصب البوابة في شهر مارس/آذار الماضي، وأصبحت أداة في يد جنوده للتحكم بحركة المواطنين من القرية وإليها، لكنها مع الوقت تحولت أيضاً إلى أداة بيد المستوطنين، حيث يكفي إغلاق مستوطن واحد مدجج بالسلاح للبوابة أو للشارع بمركبته، بحسب ما يؤكد رئيس المجلس القروي عيد حماد لـ"العربي الجديد".

ينفذ المستوطنون في القرية هجمات عنيفة ومتكررة، تستهدف المنازل ومزارع المواشي والأراضي الزراعية

ويمتد الخنق إلى الطريق المؤدي إلى كفر مالك، بإغلاق هذا المدخل بين القريتين بشكل دائم منذ حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يعرف ببوابة العاصور.

وليس إغلاق الطرق والمداخل الأسلوب الوحيد للخنق، فحي واد المغربة قرب مدخل كفر مالك، يخوض بدوره، معركة متواصلة، ما اضطر أحد سكانه للرحيل مع أسرته إلى سلواد المجاورة، تحت وطأة الهجمات المتكررة، لكن 25 منزلاً لا تزال تعاني. ويؤكد حماد أن الأهالي، وبمساعدة المجتمع المحلي، أقاموا حول هذه المنازل أسلاكاً شائكة للحماية، في محاولة للحفاظ على بقائهم هناك، رغم الاعتداءات المتكررة.

ويستهدف المستوطنون في كثير من الأحيان سرقة الأغنام من المزارع في القرية، كما حصل خلال الهجوم الأخير. يروي الأهالي طريقة السرقة والهجمات: يقوم المستوطنون باقتحام القرية، والوصول إلى إحدى المزارع أو الحظائر، حيث يقومون على الفور، وبأسلوب المافيا، باستخدام آلات خاصة بوضع علامات مميزة على جزء من الأغنام والمواشي قبل سرقتها، للادعاء بأن ملكيتها تعود بالأساس للمستوطنين، فيما يتدخل في كثير من الأحيان جيش الاحتلال أو شرطته لحمايتهم بسبب ذلك.

الشهيدان فراخنة وأبو مخو، ارتقيا خلال التصدي لهجوم عنيف استهدف سرقة المواشي، وتخللته عمليات تفتيش من المستوطنين لمنازل وحظائر، ووصل الأمر بقوات الاحتلال التي حمت المستوطنين إلى إطلاق النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين.

الأراضي الزراعية أصبحت هي الأخرى شبه محرّمة على الأهالي، يقول رئيس المجلس القروي، إن ثلثي أراضي القرية مصادرة أو محروم أصحابها من الوصول إليها. ويتابع: "مساحة أراضي دير جرير حوالي 30 ألف دونم، وهي ثاني أكبر مساحة لقرى المنطقة الشرقية لرام الله، لكننا لا نستطيع التصرف بأكثر من 9 آلاف دونم".

عيد حماد: مساحة أراضي دير جرير حوالي 30 ألف دونم، لكننا لا نستطيع التصرف بأكثر من 9 آلاف دونم

ويشرح حماد أن الاستيطان على أراضي قريته بدأ مبكراً، فمستوطنة كوخاف هشاحر المقامة على أراضي قريتي دير جرير وكفر مالك أقيمت في عام 1977، فيما بدأ الاهتمام بمنطقة تل العاصور منذ النكسة (1967)، ليقام عليها معسكر تل العاصور، لكن المرحلة الأكثر تأثيراً، كانت نتيجة للبؤر الرعوية الاستيطانية التي بدأت ببؤرة على جبل الشرفة أواخر عام 2020، ما تطور بعد حرب الإبادة بانتشار أكبر للبؤر الاستيطانية بحيث تحاصر القرية وتشكل مصدراً للهجمات العنيفة عليها، وفق شرحه.

عملية ممنهجة

حسن أبو حشيش (72 عاماً) هو أحد ضحايا عنف المستوطنين. منذ عامين تقريباً، تعرض لهجوم في الأراضي الزراعية، حطّموا زجاج مركبته وهو في داخلها، فأصابوه إصابات لا يزال يعاني من بعضها ويتردد على الأطباء بسببها، خصوصاً في الكتف بسبب الضرب المبرح. يملك ثلاث أراضٍ زراعية في أماكن مختلفة من القرية، لكنه لا يستطيع الوصول إلى أي منها بسبب عنف المستوطنين، واحدة منها كانت تحوي 75 شجرة زيتون، قطعها المستوطنون بالكامل لتبقى فيها شجرة واحدة فقط.

يؤكد أبو حشيش لـ"العربي الجديد"، أن موقع دير جرير كباقي قرى رام الله الشرقية، مميز، إذ تقع القرية على السفوح الشرقية وتمتد أراضيها إلى الأغوار الفلسطينية، حتى أنها تتشارك مع عدد من البلدات المجاورة تتشارك مع منطقة الأغوار بالسهول والأراضي، وهو ما جعلها محط استهداف أخذ شكل الاستيطان الرعوي.

ويؤكد أبو حشيش أن ثلاث بؤر استيطانية أقيمت بعد حرب السابع من أكتوبر 2023، ليكتمل الحصار على القرية، وتجري السيطرة على مساحات شاسعة منها. ويتفق عبد الله أبو رحمة، المدير العام لـ"العمل الشعبي وتعزيز الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، على تقدير سبب الاستهداف المكثف على دير جرير والمنطقة الشرقية، مؤكداً أن كل ما يحصل عبارة عن عملية ممنهجة ومخطط لها. ويشرح أبو رحمة، لـ"العربي الجديد"، أن "تركيز الاحتلال والمستوطنين كان ينصب خلال السنوات الماضية على المناطق الأقل عدداً بالسكان وذات المساحات الشاسعة، وهي الأغوار وبادية القدس وبرّية بيت لحم ومسافر يطا وبني نعيم والظاهرية، أي مناطق تواجد التجمعات البدوية، ومع تسريع عملية تهجير العشرات من هذه التجمعات بعد حرب غزة خلال فترة قصيرة، ينتقل المخطط ذاته إلى منطقة شفا الغور، ولينتقل الزحف في المخططات إلى القرى المتاخمة لمنطقة الغور، وتحديداً السفوح الشرقية لجبال رام الله".

يؤكد أبو رحمة أن القرى والبلدات من ترمسعيا والمغير وأبو فلاح وصولاً إلى دير دبوان ورمون ومروراً بكفر مالك ودير جرير وغيرها من القرى شرقاً، بالإضافة إلى قرى شرقي القدس، وبادية القدس بما فيها الخان الأحمر، وصولاً إلى منطقة شرق نابلس، تقع في عين عاصفة الاستهداف، وتتعرض يومياً لاعتداءات تؤدي إلى ارتقاء شهداء، وهو ما يجعل أهالي هذه القرى المطلة على الأغوار الأكثر دفعاً للثمن الباهظ من حياة أبنائهم، وليس أمامهم إلا أن يصمدوا ويبقوا في بيوتهم وأراضيهم.

ذلك التوصيف ينطبق على دير جرير، فكما يؤكد الأهالي لـ"العربي الجديد"، فإن الشبان والكبار والصغار بمجرد وصول معلومات عن اعتداء أو حصار من المستوطنين لأحد المنازل أو المزارع، يهبون لصدّ الهجوم". "يفزع الجميع" بحسب المصطلح المحلي، وتندلع المواجهات التي تنتهي عادة بتدخل جيش الاحتلال لحماية المستوطنين، وزيادة عنف المستوطنين وجيش الاحتلال ومحاولتهم التسريع في تنفيذ المخططات بالسيطرة على تلك المناطق في السفوح الشرقية، ما يرفع عدد الشهداء، وقد وصل ليصل العدد إلى خمسة شهداء في دير جرير خلال أقل من 11 شهراً، إلى جانب العديد من الشهداء في قرى كفر مالك والمزرعة الشرقية والمغير وأبو فلاح وغيرها من القرى.