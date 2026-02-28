دول ومواقع طاولتها هجمات الصواريخ الإيرانية حتى الآن

- تصاعدت التوترات بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول خليجية، مما أدى إلى وقوع انفجارات واعتراض صواريخ في البحرين والإمارات وقطر والكويت والسعودية. - أعلنت الدول المستهدفة عن إجراءات دفاعية واحترازية، حيث نجحت قطر والكويت والأردن في اعتراض الصواريخ، وأصدرت تحذيرات للمواطنين بالتوجه إلى أماكن آمنة، بينما استهدفت إيران قواعد أميركية. - كشفت إيران عن تطوير صواريخ باليستية متقدمة وتدشين مدينة صاروخية جديدة، محذرة من أن المصالح الأميركية والإسرائيلية ستكون معرضة للخطر، مما يهدد بمواجهة إقليمية واسعة.

بعد حوالى ساعتين من بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، بدأت الأخيرة موجة هجمات طاولت إسرائيل، ودولًا خليجية، إضافة إلى العراق.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل في ردّ أولي على الهجمات التي طاولت اليوم السبت، طهران وعدداً من المدن الإيرانية الأخرى. كما ذكرت وكالة "دانشجو" المحافظة أن الحرس الثوري الإيراني أطلق حتى الآن ثلاث موجات من الهجمات الصاروخية تجاه شمال الأراضي المحتلة وجنوبها.

وأفاد مراسل "العربي الجديد" بوقوع انفجارات قوية في الجليل الأسفل، وجرى اعتراض صواريخ في منطقة حيفا، وسط دويّ انفجارات في القدس.

البحرين والإمارات وقطر والكويت والسعودية

وخارج إسرائيل، دوّت انفجارات في المنامة وأبوظبي، عقب إطلاق صفارات الإنذار، وتحذيرات طالبت المواطنين والمقيمين في البحرين والإمارات بالتوجه إلى آماكن آمنة وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات عن مقتل شخص في أبوظبي بعد اعتراض صواريخ إيرانية. يأتي ذلك عقب سماع دويّ انفجارات في أبوظبي ودبي. وأكد شهود عيان لـ"رويترز" بسماع دوي عدة انفجارات في أبوظبي بالقرب من المطار الرئيسي للمدينة.

وفي البحرين، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أنها تمكنت من التصدي للهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة. ‏وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة".

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت في وقت سابق، أنّها تصدّت لعدّة هجمات على قطر، وأنّ جميع الصواريخ أُسقطت. كما يجري في هذه الأثناء اعتراض صواريخ في سماء الدوحة. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الهجمات التي استهدفت البلاد لم تسفر عن أي أضرار. كما دانت وزارة الخارجية بشدة استهداف أراضيها و"دول شقيقة"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. وأضاف البيان "استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة".

بيان | دولة قطر تدين بشدة استهداف أراضيها واستهداف الدول الشقيقة وتؤكد احتفاظها بحق الرد



الدوحة | 28 فبراير 2026



تعرب دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها،… pic.twitter.com/eLnpNx3ZO8 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2026

وفي الكويت، سُمع دوي انفجارات، فيماأعلن الجيش الكويتي أنه يتعامل مع صواريخ في مجاله الجوي. أما في السعودية، فنقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ دويّ انفجار سُمع في الرياض.

وأكّدت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف عدة قواعد أميركية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين.

العراق

وأفادت وكالة رويترز بأن غارات جوية على مقر قيادة الحشد الشعبي العراقي جنوب بغداد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. كما سُمع، في وقت لاحق، دويّ انفجارات في في أربيل شمالي العراق.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني قد ذكرت بعيد بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للردّ على الهجمات. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هذه الهجمات الصاروخية بدأت من عدة نقاط في إيران من الغرب والوسط.

الأردن

أعلن الجيش الأردني، في بيان، أن دفعاعاته أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه "تم اليوم السبت إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية"، مؤكدا أنه "جرى التصدي لها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية".

وتشكل الصواريخ أساس العقيدة الإيرانية الهجومية، وتملك إيران تسعة أنواع صواريخ متطورة يصل مداها إلى إسرائيل، يمكنها قطع مسافة تتراوح بين 1400 وأكثر من ألفي كيلومتر، بينما تبلغ المسافة بين تل أبيب وأقرب قاعدة صاروخية إيرانية نحو 1100 كليومتر.

ومن هذه الصواريخ صاروخ "سجيل"، صاروخ "خرمشهر 4"، صاروخ "الحاج قاسم"، صاروخ "خيبر شكن" وصاروخ "فتاح 2".

وعشية بدء المفاوضات في مسقط في السادس من الشهر الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تدشين مدينة صاروخية جديدة، وعرض نسخة أكثر تطوراً من الصاروخ الباليستي المتطور "خرمشهر 4" في وضعه العملياتي. وذكر التلفزيون الإيراني أن مدى هذا الصاروخ، الذي أنتجته وزارة الدفاع الإيرانية، يبلغ نحو ألفي كيلومتر، مع دقة إصابة تقارب 30 متراً، وقدرة اختراق عالية بفضل سرعته الفرط صوتية وقابليته للمناورة، إذ تصل سرعته إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخله، ما يجعله صاروخًا فرط صوتي.

وكان موقع "خامنئي" الإعلامي التابع لمكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد كشف الأسبوع الماضي عن معالم استراتيجية إيران للتعامل مع أي عدوان، محذّراً من أن أي حرب مقبلة لن تكون محدودة، وأن كلفتها ستتجاوز حدود إيران، لتطاول المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وقد تفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة متعددة الجبهات، بمشاركة حلفاء طهران.

وأكد موقع KHAMENEI.IR أنه "ستتغير الخطوط الحمراء السابقة جذرياً، وسيكون ميدان المعركة أوسع مما مضى. ستتسع قائمة الأهداف"، مؤكداً أن "مصالح الأميركيين وأرواحهم لن تكون في أمان في أي مكان". وأضاف التقرير أنه "في حرب الـ12 يوماً، لم يدخل حلفاء إيران في المنطقة إلى الميدان، وتحركت الجمهورية الإسلامية بمفردها ضد المعتدين الصهاينة والأميركيين، أما في أي حرب مستقبلية محتملة، فإن هذه المعادلة ستتغير، وسيواجه العدو جبهات متعددة ومتنوعة في ميادين قتال مختلفة".