دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

- أدان وزراء خارجية عدة دول الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أن هذه الممارسات تصعّد التوترات وتعرقل جهود السلام والاستقرار. - شدد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بخطة السلام الأمريكية وقرار مجلس الأمن رقم 2803، محذرين من أن الانتهاكات تهدد المسار السياسي وتعيق الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في غزة. - دعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تقوض الجهود الحالية، مؤكدين أهمية تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني.

أعرب وزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، اليوم الأحد، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.

وأكد الوزراء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803. وأضاف الوزراء أن تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه عرقلة الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ويأتي هذا بعد أن وصف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، اليوم الأحد، ما شهده القطاع من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية بـ"المؤلم والمفجع"، داعياً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات شعث في منشور على منصة إكس بعد يوم دامٍ في قطاع غزة، جراء التصعيد الإسرائيلي، إذ استشهد أمس السبت 31 فلسطينياً في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع، وزعم جيش الاحتلال أن الغارات كانت "رداً على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار"، لكن الحركة نفت ذلك وحمّلت الاحتلال المسؤولية عنها.