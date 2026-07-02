دول تشارك بمراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي في طهران

- تشارك الصين والهند وباكستان في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في هجوم أمريكي-إسرائيلي، حيث ستبدأ المراسم في طهران في الثالث من يوليو وتختتم بدفنه في مشهد في التاسع من يوليو. - أكدت إيران تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود مؤقتة على المجال الجوي خلال فترة الجنازة، مع حضور شخصيات بارزة مثل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ونائب وزير الخارجية الهندي. - يشارك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في المراسم، مما يعكس أهمية الروابط الحضارية والسياسية بين إيران والدول المشاركة.

بينما تواصل إيران الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي، أكدت كل من الصين والهند وباكستان أنها ستشارك في مراسم التشييع المقرر أن تبدأ في طهران في الثالث من يوليو/تموز على أن تُختتم بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد في التاسع من يوليو. وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة الجنازة، في حين أكّدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، الأربعاء، أنه سيتم فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق عدة مدن، بما في ذلك طهران ومشهد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنّ المشرع الصيني رفيع المستوى خه وي سيحضر جنازة خامنئي في طهران. وأوضح متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي أن الحدث الذي سيحضره المشرع سيقام في الثالث من يوليو. ويتولى خه منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين.

بدورها، قالت الهند اليوم إن نائب وزير الخارجية الهندي وحاكم إحدى الولايات سيمثلان البلاد في مراسم الجنازة الرسمية للزعيم الإيراني الراحل. وأضافت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن حاكم ولاية بيهار سيد عطا حسنين، ونائب وزير الخارجية بابيترا مارغريتا، سيتوجهان إلى إيران في الثالث من يوليو/تموز. وذكرت الوزارة أنّ "هذا التمثيل رفيع المستوى في مراسم التشييع يؤكد أهمية الروابط الحضارية، بما في ذلك العلاقات بين الشعبين وبين البلدين، والتي تشكل أساساً متيناً للترابط السياسي والاقتصادي".

كما يشارك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم. وقال طاهر أندرابي للصحافيين إن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيزور إيران وتركيا بين الثالث والخامس من تموز/يوليو... سيتوجه أولاً إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى".

وكان خامنئي قد اغتيل في 28 فبراير/شباط الماضي، في اليوم الأول من العدوان الأميركي الإسرائيلي، عن عمر ناهز 86 عاماً، وذلك بعد ثلاثة عقود ونصف من قيادته لإيران بوصفه مرشداً أعلى. وذكر مكتب نشر أعمال المرشد السابق، في بيان له في الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي، أنه سيتم، إلى جانب تشييع جنازة المرشد السابق، تشييع جثامين صهره مصباح الهدى باقري كني، وابنته بشرى حسيني خامنئي، وزهراء حداد عادل زوجة المرشد الحالي مجتبى خامنئي، فضلاً عن حفيدته زهراء محمدي غلبايغاني. يُذكر أنه سبقت إقامة مراسم تأبين خاصة لعائلة علي خامنئي في مصلّى "الإمام علي" بمدينة شهر ري، جنوبي طهران، يومي 27 و28 مايو/أيار 2026.

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من المقرر أن تشارك في هذه المراسم شخصيات ومسؤولون أجانب، بالإضافة إلى وفود شعبية من دول مختلفة، ولا سيما من دول الجوار الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح قبل الإعلان عن برنامج التشييع بأنه بمجرد تحديد موعد مراسم الوداع والتشييع والدفن، ومعرفة القدرة الاستيعابية لاستقبال الضيوف، ستقوم السفارات فوراً بإصدار تأشيرات للضيوف والراغبين في المشاركة بالمراسم.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)