دول الخليج تدعو إيران لوقف اعتداءاتها فوراً وتحتفظ بحق الرد

- طالب مجلس التعاون الخليجي إيران بوقف اعتداءاتها فوراً، مؤكداً أن دول المجلس ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، بما في ذلك الرد على العدوان الإيراني. - دان المجلس الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مشيراً إلى أنها انتهاك خطير لسيادة الدول ومخالفة للقانون الدولي، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها. - شدد المجلس على أهمية الحوار والدبلوماسية مع إيران، مشيداً بدور سلطنة عمان، وأكد أن استقرار الخليج ضروري للاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.

طالب مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إيران بوقف اعتداءاتها فوراً، مؤكدا أن دول المجلس "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان الإيراني على أراضيها". وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المجلس.

ودان البيان الختامي للاجتماع بأشد العبارات "الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات"، منبهين إلى أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني"

وعبر عن "تضامن كافة دول مجلس التعاون في مواجهة الهجمات الإيرانية، والدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مع احتفاظها بحقها في الرد والدفاع عن نفسها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "هذا الاستهداف الآثم يتعارض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة".

كما شدد على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية"، مشيرا إلى أن "استقرار منطقة الخليج العربي ليس مسألة إقليمية فحسب بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية".

وفي حين ذكّر البيان بأن "دول مجلس التعاون كانت دائماً داعية للحوار والمفاوضات وحل كافة القضايا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بدور سلطنة عمان في هذا الشأن"، أكد "أهمية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها".