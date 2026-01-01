دول البلطيق تطوّق نفسها خوفاً من روسيا: لاتفيا نموذجاً

- قامت لاتفيا ببناء سياج بطول 280 كيلومتراً على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا، وتركيب معدات مراقبة لتعزيز أمن الحدود، ضمن جهود دول البلطيق لمواجهة التهديدات المحتملة من روسيا، بما في ذلك "الحرب الهجينة". - انسحبت دول البلطيق من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية، مبررة ذلك بالاحتياجات الأمنية المتغيرة. تاريخياً، كانت لاتفيا تحت نفوذ الإمبراطوريات الكبرى وعادت للسوفييت بعد الحرب العالمية الثانية، واستقلت في 1991 وانضمت للناتو في 2004. - تواجه لاتفيا تحديات ديمغرافية مع هجرة الشباب، وتسعى لتعزيز قدراتها العسكرية بإعادة الخدمة العسكرية وزيادة ميزانية الدفاع. منطقة لاتغالي، ذات الأقلية الروسية الكبيرة، تثير مخاوف من زعزعة الاستقرار.

على خلفية تصاعد المخاوف وتعدد السيناريوهات من إمكانية غزو روسي لبلدان البلطيق السوفييتية السابقة، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، أعلنت ريغا، الاثنين الماضي، إنجازها بناء سياج بطول 280 كيلومتراً على كامل حدودها مع روسيا. وجاء إنجاز السياج بعد قرابة عام ونصف العام على بناء سياج آخر بطول 145 كيلومتراً مع بيلاروسيا، جارتها الثانية غير المنضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأوضح وزير الداخلية اللاتفي، ريهاردس كوزلوفسكيس، أن بلاده تعمل حالياً على تركيب معدات مراقبة ورصد متطورة على طول الحدود، لإنشاء ما وصفه بـ"نظام حديث لحماية الحدود" على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. ويندرج المشروع ضمن جهود أوسع تبذلها دول البلطيق لتعزيز أمن الحدود في ظل تصاعد التوترات مع روسيا. وباشرت ليتوانيا وإستونيا ببناء حواجز على طول حدودهما مع روسيا وبيلاروسيا، في مواجهة "حرب هجينة" يُستخدم فيها اللاجئون، ويمكن أن تتحول إلى اجتياح عسكري روسي.

دول البلطيق تعود لاستخدام الألغام

والسبت الماضي، انسحبت لاتفيا وإستونيا وليتوانيا رسمياً من اتفاقية أوتاوا



يصل عدد الجنود المحترفين في لاتفيا إلى 7870 عسكرياً

، وهي معاهدة دولية أُقرّت في عام وحظرت استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وكانت دول البلطيق الثلاث قدمت رسمياً إشعارات انسحابها من الاتفاقية للأمم المتحدة في 27 يونيو/حزيران الماضي بعد مصادقة برلماناتها الوطنية. وأشارت إلى أن الاحتياجات المتغيرة للأمن القومي هي السبب الرئيسي وراء قرارها المنسق بالانسحاب من الاتفاقية. وتتوسط لاتفيا بلدان البلطيق الثلاثة (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا). ونظراً لموقعها الجغرافي كانت محط تنافس بين الإمبراطوريات والدول المجاورة الأكبر، وتحولت في القرون السبعة الماضية إلى ساحة تنافس بين السويد وبولندا وألمانيا والإمبراطورية الروسية. وبعد فترة استقلال قصيرة عن الإمبراطورية الروسية بعد الثورة البلشفية في عام 1917، عادت إلى النفوذ السوفييتي بنهاية الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945). وبعد سياسات البريستوريكا (إعادة الهيكلة) والغلاسنوست (الانفتاح) في موسكو، وضعف الاتحاد السوفييتي، أعلنت لاتفيا استقلالها في مايو/أيار 1990، لكنها حصلت فعلياً عليه في أغسطس/آب 1991، ولاحقاً انسحبت القوات السوفييتية منها في عام 1995. وشكل انضمام لاتفيا إلى حلف "ناتو" في 2004 مصدر ازعاج كبير روسيا، نظراً لأنها مع ليتوانيا وإستونيا تشرف على المناطق الشمالية الغربية من روسيا، مركز الثقل البشري والاقتصادي للبلاد والتي تضم العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ ومعظم مدن روسيا الكبرى.

ورغم أن السيناريوهات الأساسية التي رسمتها أجهزة الاستخبارات الغربية، تشير إلى أن الهجوم الروسي البري يمكن أن يستهدف ممر سوالكي بين ليتوانيا وبولندا لعزل بلدان البلطيق عن باقي مناطق نفوذ "ناتو" وفتح ممر نحو الجيب الروسي في كالينينغراد، فإن مخاوف لاتفيا ذات الحدود الطويلة نسبياً مع روسيا (280 كيلومتراً) وبيلاروسيا (145 كيلومتراً) زادت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. وكحال إستونيا وليتوانيا باشرت لاتفيا حماية حدودها مع روسيا وبيلاروسيا من أي هجمات محتملة، باستخدام حواجز الدبابات والكتل الخرسانية.

ونظراً لإمكاناتها العسكرية المتواضعة مقارنة بروسيا، تسعى لاتفيا إلى ضمان أمنها عبر التنسيق مع إستونيا وليتوانيا بالدرجة الأولى، وبحلقة أوسع مع بلدان الشمال الأوروبي، على أن الضمانة الأكبر هي عضوية "ناتو". وحسب البيانات مفتوحة المصدر، يصل عدد الجنود المحترفين في لاتفيا إلى 7870 عسكرياً، يُضاف لهم نحو 10 آلاف من الحرس الوطني. ويصل عدد جنود الاحتياط إلى 38 ألفاً، في بلد يصل عدد سكانه إلى قرابة مليونين ويواجه أزمة ديمغرافية هي الأسوأ في الاتحاد الأوروبي، بسبب هجرة الكثير من الشباب إلى بلدان أخرى. وأعادت لاتفيا فرض الخدمة العسكرية للذكور في البلاد منذ منتصف 2023، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومنذ الحرب على أوكرانيا، برزت لاتفيا كواحدة من أكثر حلفاء كييف صلابة واتخذت إجراءات صارمة لتعزيز حدودها مع روسيا، وفي عهد الرئيس إيدغارس رينكيفيتش، من المقرر أن ترتفع ميزانية الدفاع في لاتفيا إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ثم ترتفع إلى 5%. ورغم الدعم الحكومي الكبير لأوكرانيا، فإن شريحة واسعة من المواطنين في لاتفيا ترفض القرارات الحكومية لأسباب اقتصادية وعرقية وتاريخية. وأدى قطع العلاقات مع روسيا، والمراقبة المشددة على الحدود مع بيلاروسيا إلى تراجع اقتصادي في شرق وجنوب شرق البلاد التي كانت معتمدة على التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، ما لا يتوافق مع سياسات ريغا المعادية لموسكو. وتخشى لاتفيا استخدام روسيا ذرائع تحاكي أسباب الحرب على أوكرانيا مثل حماية الأقلية الروسية، خصوصاً مع وجود 27.4% من السكان من أصول روسية، و3.5% من أصول بيلاروسية.

وتعد منطقة لاتغالي، الواقعة في أقصى الشرق اللاتفي على الحدود مع روسيا، نموذجاً جديراً بالملاحظة، فقد خضعت المنطقة البالغة مساحتها 14,547 كيلومتراً مربعاً، من أصل 64,589 كيلومتراً مربعاً هي مساحة لاتفيا، لفترة طويلة لسيطرة كل من الكومنولث البولندي الليتواني والإمبراطورية الروسية مما ترك تأثيراً بولندياً وروسياً كبيراً على المنطقة. ونتيجة لذلك، تتمتع لاتغالي بتاريخ وثقافة متميزين لا يزالان واضحين في التركيبة السكانية للمنطقة وميولها السياسية. ويفوق عدد الأقليات الروسية والبيلاروسية والبولندية والأوكرانية والأقليات الأخرى مجتمعة عدد اللاتفيين العرقيين في المنطقة. ووفقاً لبيانات الاستطلاع الذي أجرته الحكومة اللاتفية عام 2022، يتحدث حوالي 55% من سكان لاتغالي اللغة الروسية في بيوتهم، وهي أعلى نسبة من أي منطقة في لاتفيا خارج ريغا. وفي استفتاء عام 2012 حول اعتماد اللغة الروسية لغة وطنية ثانية في لاتفيا، كانت لاتغالي المنطقة الوحيدة التي صوتت بنعم، بنسبة 56%.

تاريخياً، تخلّفت لاتغالي أيضاً عن بقية البلاد من الناحية الاقتصادية، فهي اليوم ليست المنطقة الأقل ثراءً في لاتفيا فحسب، بل واحدة من أفقر المناطق في أوروبا كلها، فمعدل البطالة يحوم حول 11%، وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في ريغا، ويكسب العمال في لاتغالي، في المتوسط، 35% أقل من أولئك الذين يعملون في العاصمة. ونظراً للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية وقربها من كل من روسيا وبيلاروسيا، لطالما نظر المحللون الأمنيون ووسائل الإعلام الغربية إلى لاتغالي على أنها نقطة اشتعال محتملة. وفي أعقاب سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم الانفصاليين في دونباس (تضمّ إقليمي لوغانسك ودونيتسك) عام 2014، زادت المخاوف من أن موسكو قد تسعى إلى زعزعة استقرار دول البلطيق. وقتها، حققت الشرطة اللاتفية في خريطة تم تداولها على الإنترنت تظهر "جمهورية لاتغالي الشعبية المستقلة" منفصلة عن بقية لاتفيا، وعلى الرغم من أن السكان المحليين كانوا قد أعربوا بالفعل عن استيائهم من تصويرهم على أنهم "طابور خامس" محتمل.



تثير منطقة لاتغالي التي تسكنها أقلية روسية وازنة مخاوف ريغا

في عام 2016، أثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) جدلاً من خلال إصدارها "الحرب العالمية الثالثة: داخل غرفة الحرب"، وهو سيناريو افتراضي درامي لغزو افتراضي تستغل فيه روسيا الهوية اللاتغالية كذريعة لبدء "تمرد انفصالي" موالٍ للكرملين. وسلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على الاختلافات في الرأي في المنطقة. ووفقاً لبيانات استطلاع الرأي لعام 2024، ألقى 38% فقط من المشاركين في لاتغالي باللوم على روسيا في الحرب في أوكرانيا، وهي نسبة أقل بكثير من أي جزء آخر من البلاد، في الخريف الماضي، قامت الشرطة اللاتفية بالتحقيق في عدة مواقع تم فيها رسم رمز "Z" المؤيد للحرب الروسية في جميع أنحاء المنطقة.

إقليم لاتغالي اللاتفي

ووفقاً لاستطلاع عام 2024، أظهر سكان لاتغالي أدنى نسبة استعداد "للقتال من أجل لاتفيا" في حال اندلعت الحرب (26%). وبالنسبة لسكان مدينة ريزيكني، فإن فكرة الحرب ليست سيناريو مستبعداً، قد تضمّن تقرير صدر عام 2021 عن مركز الأمن الأميركي الجديد ومقره واشنطن "عملية خيالية" تدور أحداثها في ريزيكني في عام 2030، حيث يبدأ ذوو الأصول الروسية احتجاجاً من أجل حقوق مدنية ولغوية أكبر يتحول إلى أعمال شغب يغذيها "عملاء محرضون" من الكرملين. وتكتمل القصة بخريطة للمدينة تحمل أسماء المتظاهرين والطائرات من دون طيار وأجهزة التشويش اللاسلكية الروسية ودبابات حلف "ناتو".

ومن المؤكد أن احتمال اندلاع الحرب في دول البلطيق يبدو أعلى، ففي منتصف إبريل/نيسان الماضي، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن دول البلطيق وبولندا ستكون "أول من يعاني" إذا اندلع صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وتعد لاتفيا وجاراتها المسرح الأكثر احتمالاً لحرب روسيا، نظراً لوجود حدود برية مشتركة، وتقديرات بأن القوات الروسية لطالما فضّلت الحروب البرية على المواجهات البحرية. وربما يرتبط تصاعد القلق من احتمال توجيه موسكو قوتها العسكرية نحو دول البلطيق، بالتصوّر الحالي بأن روسيا تحقق مكاسب في أوكرانيا، ونيّة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلي عن مهمة الأمن في أوروبا.