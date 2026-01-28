- نددت دول أوروبية وغربية بهدم إسرائيل لمجمع "أونروا" في القدس، داعية لوقف عمليات الهدم، ونشرت بريطانيا البيان نيابة عن عدة دول منها بلجيكا وكندا وفرنسا. - اقتحمت قوات الاحتلال مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح، وهدمت مكاتب متنقلة، في تصعيد جديد ضد الوكالة، وسط مضايقات سابقة شملت هجمات وحملات تضليل. - حذرت "أونروا" من أن استهدافها قد يمتد لأي منظمة دولية، مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً لحرمة مباني الأمم المتحدة، ويعكس سياسة ممنهجة ضد اللاجئين الفلسطينيين.

نددت دول أوروبية وغربية بشدة، اليوم الأربعاء، بهدم السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي مجمّع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة. ودعت المجموعة في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كل عمليات الهدم. ونشرت الحكومة البريطانية البيان على موقعها الإلكتروني نيابة عن وزير خارجيتها والنظراء في بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا.

وعمل الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوع على هدم منشآت داخل مجمع "أونروا" في القدس الشرقية بعدما سيطر على الموقع خلال العام الماضي، في إجراء نددت به الوكالة بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي. وأفادت محافظة القدس في بيان، حينها، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة جرافات مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وأعلنت مصادرة المكان، وأشارت إلى أن آليات الاحتلال هدمت لاحقاً مكاتب متنقلة داخل حرم مبنى "أونروا"، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الوكالة وعملها في القدس.

وذكّرت المحافظة بأنّ هذا التصعيد "سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات التي طاولت أونروا، وشملت هجمات حرق متعمد خلال عام 2024، ومظاهرات تحريض وترهيب، وحملة تضليل إعلامي واسعة، إلى جانب تشريعات مناهضة للأونروا أقرها الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المُجمع في مطلع العام الماضي"، وأشارت إلى أن ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير شارك في عملية هدم المكاتب، في خطوة تصعيدية خطيرة تعكس سياسة رسمية ممنهجة تستهدف وكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية.

من جانبها، حذرت وكالة "أونروا" من أن استهدافها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيحدث لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية، وقالت في بيان إنه "لا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات، كل ما يحدث لـ(أونروا) يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار، ما يحدث اليوم للوكالة سيحدث غداً لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في أي مكان في العالم". وتعليقاً على هدم منشآتها، قالت الوكالة: "يمثل هذا هجوماً غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها، وكما هو الحال مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، فإن إسرائيل ملزمة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا يأتي في أعقاب خطوات أخرى اتخذتها السلطات الإسرائيلية لطمس هوية لاجئي فلسطين.

(فرانس برس، العربي الجديد)