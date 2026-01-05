دولة فلسطين تدشّن رسمياً سفارتها في لندن.. تتويج الصمود

- تم تدشين سفارة دولة فلسطين في لندن، مما يعزز حضور فلسطين كدولة ذات سيادة في الساحة الدبلوماسية البريطانية، ويعكس تطوراً نوعياً في العمل الدبلوماسي الفلسطيني بعد الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية. - أكد السفير حسام زملط على الصمود كجزء من الهوية الفلسطينية، مشيراً إلى تجربة الفتى عبيدة عطوان، واعتبر السفارة الجديدة محطة تاريخية للفلسطينيين في المملكة المتحدة. - أشار محمد أمين إلى أن السفارة تعزز التحرك الدبلوماسي الفلسطيني، وتسلط الضوء على المسؤولية التاريخية لوعد بلفور، مع التأكيد على ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي ووقف الانحياز لإسرائيل.

جرى اليوم الاثنين في لندن التدشين الرسمي لسفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، في مشهد دبلوماسي غير مسبوق في العلاقات الفلسطينية البريطانية، ينهي سنوات طويلة من التمثيل الدبلوماسي المحدود الذي اقتصر على بعثة، بفعل تأخر الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، الذي جاء في سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استكمال الترتيبات القانونية والبروتوكولية بين الجانبين، ليُكرّس حضور فلسطين دولة ذات سيادة كاملة التمثيل على الساحة الدبلوماسية البريطانية.

وأزاح سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط، الستار عن اللوحة الرسمية الجديدة لمقر السفارة في لندن، خلال حفل حضره عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، إلى جانب دبلوماسيين معتمدين لدى لندن وقيادات ووجهاء من الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وأعضاء من مؤتمر الجالية العربية في مشهد عكس البعد السياسي والشعبي لهذا الحدث المفصلي.

وخلال الافتتاح استحضر زملط مفهوم الصمود بوصفه التعبير الأصدق عن التجربة الفلسطينية، وقال: "لدى الشعب الفلسطيني كلمة تختصر تجربته كلها: الصمود. وهو ليس مجرد مفهوم، بل جزء متجذّر في هويتنا. نراه حيّاً في وجوه أطفالنا ومنهم الفتى عبيدة عطوان، البالغ من العمر 15 عاماً الذي فقد أحد أطرافه جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول منزل عائلته. عبيدة حاضر معنا اليوم، بعد أن جرى إجلاؤه وتلقّى العلاج الطبي في المملكة المتحدة".

وأوضح زملط أن هذه اللحظة تمثل محطة تاريخية لشعب حُرم من حقه في تقرير مصيره لأكثر من قرن. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال السفير الفلسطيني إن "تحويل البعثة الفلسطينية إلى سفارة كاملة الصلاحيات يعكس تطوراً نوعياً وتاريخياً في مسار العمل الدبلوماسي الفلسطيني"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة نضال متواصل للشعب الفلسطيني على مدى قرن كامل، إلى جانب تضامن واسع من قطاعات كبيرة من الشعب البريطاني مع الحقوق الفلسطينية".

وشدّد زملط على أن "السفارة الجديدة تؤكد مجدداً أن السلام العادل ممكن وحتمي، إذا ما قام على الاعتراف المتبادل والحقوق المشروعة"، واصفاً السفارة بأنها "بيت للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وعنواناً للعمل السياسي والدبلوماسي المشترك". وحول المخاوف من أن يكون الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي، أشار زملط إلى أنّ "هذه الخطوة على أهميتها، لا تعفي الحكومة البريطانية من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي مقدمتها فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل". وأكد أن افتتاح السفارة يجب أن يكون بداية جديدة لمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية كاملة، ومساءلة بريطانيا عن دورها التاريخي، والعمل مع الحكومة والشعب البريطاني للوفاء بالتعهدات تجاه الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس تحرير منصة "عرب لندن" وعضو مؤتمر الجالية العربية في بريطانيا، محمد أمين، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "تدشين سفارة فلسطين رسمياً في لندن يُعد أولى ثمرات الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، ومن شأنه أن يعزز قدرة الفلسطينيين على التحرك دبلوماسياً في المحافل الدولية، سواء لملاحقة إسرائيل قانونياً في المؤسسات الأممية أو للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

ولفت أمين إلى أن "اعتراف بريطانيا تحديداً يحمل دلالة رمزية خاصة، في ضوء المسؤولية التاريخية المترتبة على وعد بلفور الذي مهّد للنكبة الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني". واعتبر أن الساحة البريطانية تظل ساحة نضال أساسية، تستوجب الاستمرار في الضغط من أجل تصحيح هذا الخطأ التاريخي ووقف الانحياز السياسي والعسكري لإسرائيل، لا سيما بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.