دولة تدلّل يمينها المتطرف

- يشهد قصر لوكسمبورغ تحولات سياسية مع اقتراب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف من تشكيل أول كتلة له في مجلس الشيوخ، مما يتطلب ترتيبات إدارية جديدة لترسيخ حضوره في مؤسسة حكومية بارزة. - رغم عدم نجاح الحزب في المدن الكبرى، إلا أنه يعتبر نتائجه في الانتخابات البلدية انتصاراً بزيادة عدد أعضائه في المجالس المحلية، معتمداً على دعم من حزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" وأصوات اليمين والوسط. - يعكس انتخاب أعضاء من "التجمع الوطني" في مناصب قيادية تأثير الحزب في دوائر صنع القرار، رغم التحديات القانونية والمالية التي يواجهها.

ليست الجدران، في السياسة الفرنسية، مجرد استعارة. ففي قصر لوكسمبورغ، مقر مجلس الشيوخ في باريس، أصبح صعود اليمين المتطرف مسألة مكان وجدران أيضاً، إذ تنظر إدارة المجلس في إخلاء بعض المكاتب ونقل موظفين إلى مبانٍ مجاورة لإفساح المجال أمام أعضاء حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي يُتوقع أن تمنحه انتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل العدد الكافي لتشكيل أول كتلة له في المجلس. ولخّص أحد مسؤولي القصر ضيق المكان بقوله إن استقبال كتلة جديدة قد يقتضي "إزاحة الجدران". ولا تكمن دلالة المشهد في هذه الترتيبات الإدارية، بل في اقتراب الحزب من ترسيخ حضوره في مؤسسة أخرى من أبرز مؤسسات الدولة، بعدما ظل طوال عقود على هامش الحياة السياسية والتشريعية في البلد. والحال أن "التجمع الوطني" حقق، خلال 9 سنوات من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، ما عجز عنه منذ تأسيسه عام 1972، إذ رسّخ حضوره في الجمعية الوطنية، التي بات أكبر تكتّل فيها، ووسّع قاعدته في المجالس المحلية، وبات اليوم قريباً من تشكيل أول كتلة له في مجلس الشيوخ.

ولا ينتخب الفرنسيون أعضاء المجلس مباشرة، بل تختارهم هيئة من كبار الناخبين يشكل أعضاء المجالس البلدية والإقليمية نحو 95 في المئة منها. ويملك "التجمع الوطني" ثلاثة أعضاء حالياً، لكنه يتوقع رفع عددهم إلى ما بين 9 و13. ورغم إخفاقه في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، يفضّل الحزب النظر إلى محصلته في مارس/ آذار الماضي باعتبارها انتصاراً، خصوصاً أنها سمحت له برفع عدد أعضائه في المجالس إلى نحو 3000 في عموم فرنسا، فضلاً عن فوزه بأكثر من 70 بلدية. ويعوّل "التجمع" على دعم حزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية"، وهو أيضاً يميني متطرف، وعلى أصوات من اليمين والوسط، وربما على انضمام أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ إلى كتلته بعد الانتخابات.

ويكشف توزيع المناصب داخل الجمعية الوطنية جانباً آخر من المكانة التي بات يشغلها الحزب في دوائر صنع القرار. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، انتُخب عضواه سيباستيان شنو وهيلين لابورت نائبَين لرئيسة الجمعية، ضمن ستة نواب يشغلون هذا المنصب، وباتا يشاركان في إدارة الجلسات، ومنح حق الكلام، وضبط المداخلات. وكان شنو ولابورت قد حصلا، على التوالي، على 341 و340 صوتاً للوصول إلى هذا المنصب، مع أن كتلة الحزب لا تضم سوى 119 نائباً، ما يعني أن انتخابهما جاء بدعم كثير من الأصوات القادمة من خارج صفوف الحزب اليميني المتطرف، ولا سيما من اليمين والوسط.

وفي 30 من الشهر نفسه، أقرّت الجمعية، بفارق صوت واحد، قراراً قدّمه "التجمع الوطني" لإنهاء الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968، الذي ينظّم وفق قواعد خاصة إقامة الجزائريين وعملهم في فرنسا. ولا يلزم القرار الحكومة بإعادة النظر في الاتفاق، لكن تبنّيه في أبرز المؤسسات التشريعية الفرنسية منح الحزب أول انتصار برلماني في تاريخه. ولم يكن تمرير القرار سوى مثال إضافي على تحوّل أوسع. فقد أمضى "التجمع الوطني" أعواماً في إعادة إنتاج خطابه العنصري ضمن قالب مقبول، من تغيير اسمه وإبعاد بعض وجوهه الأشد فجاجة، إلى اختيار مفردات أكثر "جمهورية"، من دون أن يتخلى عن جوهر أفكاره. لكن هذا الجهد لم يكن ليكفي لولا انفتاح جزء من اليمين والمعسكر الرئاسي على أفكاره، ولولا تبنّيهما بعض مواقفه وانتخابهما ممثليه وتصويتهما على نصوصه.

ولم تبق آثار هذا التطبيع محصورة في البرلمان. ففي السابع من يوليو/ تموز الحالي، ثبّتت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان وحزبها في قضية اختلاس أموال عامة لمصلحة الحزب، لكنها خفّفت عقوبة حرمانها الترشح، مراعاةً لـ"حرية الناخبين في الاختيار". وبذلك أبقى القضاء الإدانة، لكنه نزع عن الحكم نتيجته السياسية الأثقل، أي إخراج زعيمة اليمين المتطرف من السباق نحو الرئاسة في ربيع 2027. ومطلع الأسبوع الماضي، تحوّلت صعوبة حصول لوبان وحزبها على قرض لتمويل حملتها إلى شأن تتولاه رئاسة الحكومة نفسها. فقد جمعت ممثلين عن المصارف الفرنسية الكبرى للبحث في قرض تشترك فيه عدة بنوك، بما يوزع بينها مخاطر عدم السداد، مع احتمال أن تضمن الدولة جزءاً منه. وتتحدث مصادر في الحكومة عن توجه إلى جعل صيغة التمويل هذه متاحة لجميع المرشحين إلى الرئاسة. لكن عمومية الآلية لا تلغي أن المستفيد الأول منها سيكون حزباً رفضت المصارف إقراضه، وأن الدولة نفسها قد تتحمّل جزءاً من المخاطر التي لم ترغب تلك المصارف في تحمّلها وحدها، بعد سنوات من ارتباط الحزب بالديون والقروض الأجنبية، فضلاً عن إدانته حديثاً في قضية أموال عامة.

وقد يجد كل واحد من القرارات المذكورة مبرراً يصعب الاعتراض عليه منفرداً، من عدالة التمثيل إلى حرية اختيار الناخب وتكافؤ فرص التمويل. لكن الحزب يخرج رابحاً كيفما كان الموقف منه. فرفع العقبات من أمامه يساهم في زيادة حضوره في المؤسسات، والتمسك بها يتيح له تقديم نفسه بوصفه ضحيةً لـ"النظام" الذي يسعى لإقصائه. وفي هذه الأثناء، يتحوّل وجود "التجمع الوطني" في قلب الدولة إلى أمر عادي، فيما سيُطلب من الناخبين، يوم الاقتراع، أن يشكّلوا مجدداً "جبهةً جمهورية" لمنعه من الوصول إلى الرئاسة، بعدما أمضت الأحزاب الداعية إلى هذه الجبهة سنوات في التطبيع معه.