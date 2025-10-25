دميترييف: أميركا وأوكرانيا وروسيا على وشك التوصل لحل دبلوماسي

- كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، يشير إلى قرب التوصل لحل دبلوماسي بين روسيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، مشيدًا بخطوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الاعتراف بخطوط القتال. - زيلينسكي يدعو حلفاء كييف لتعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى، مما دفع الرئيس الروسي للإعلان عن استعداده لاستئناف المحادثات. - اجتماع مرتقب بين بوتين وترامب، رغم إلغاء الأخير لقمة سابقة، مع استمرار المحادثات بين دميترييف ومسؤولين أمريكيين لتعزيز العلاقات.

قال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة "سي أن أن" "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جداً من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (فولوديمير) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماماً، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

Talked to @FoxNews on the US-Russia dialogue and finding realistic solutions to peace in Ukraine 🕊️ pic.twitter.com/CXqyn5wMpb — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 24, 2025

وكان زيلينسكي قد حث حلفاء كييف ضمن ما يسمى "تحالف الراغبين" الجمعة على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب. وأضاف في لندن "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

وبشأن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال دميترييف إنّ اجتماعاً سيعقد بين الزعيمين لكن "ربما في وقت لاحق"، وذلك بعد أن كان ترامب، قد أعلن الأربعاء، إنه ألغى قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه لم يشعر بأنها مناسبة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب". وأضاف "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل". وعبر ترامب عن إحباطه من تعثر المفاوضات، وقال: "بصراحة، كل ما يمكنني قوله هو أنه في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تسفر عن أي نتيجة".

وكانت وكالة الإعلام الروسية الرسمية قد قالت نقلاً عن مصدر لم تسمه، الجمعة، بأنّ دميترييف موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات. كما ذكرت شبكة "سي أن أن"، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".

