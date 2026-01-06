دمشق و"قسد"... تفاوض بلا نتائج

- تعثر تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد" بسبب انتهاء المهلة دون تقدم ملموس، حيث لم تسفر المفاوضات الأخيرة عن نتائج تسرع التنفيذ. الاتفاق ينص على دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية. - الخلافات تتركز حول حجم القوات الحكومية في مناطق "قسد"، وحصة الأخيرة في الوزارات، وآلية اتخاذ القرار العسكري. "قسد" تطالب باللامركزية وإدارة مشتركة للمعابر، بينما ترفض دمشق أي اشتراطات تحول دون سيطرتها الكاملة. - "قسد" تسعى لاحتكار الملف الكردي وتطالب بالاعتراف الدستوري بالوجود الكردي، وتغيير اسم الدولة، وحصة 30% في وزارة الدفاع. هذه المطالب تواجه رفضًا إقليميًا ودوليًا، بينما تراهن دمشق على الوقت لتحقيق تقدم.

ما يزال الغموض يكتنف مصير اتفاق وقعته الإدارة السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نص على إدماج هذه القوات في المنظومة العسكرية للبلاد، فمهلة تنفيذ مضامينه انتهت، وجلسة المفاوضات التي جرت أول من أمس الأحد في دمشق بين الجانبين، لم تحقق اختراقاً، بحسب المعطيات. وجاءت المباحثات بين دمشق و"قسد" بعد انتهاء المهلة التي حُدّدت لتنفيذ الاتفاق الذي وُقّع في العاشر من مارس/ آذار الماضي في دمشق، بين الرئيس السوري أحمد الشرع

وقائد "قسد" مظلموم عبدي ، مع نهاية عام 2025. وأهم ما نصّ عليه الاتفاق الذي لم تنفذ كامل بنوده "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وضمّ وفد "قسد" الأحد، إلى جانب عبدي، عضوي القيادة العامة لتلك القوات سوزدار ديرك، وسيبان حمو. وأعلنت "قسد"، في بيان أول من أمس، انتهاء مباحثات الاندماج بين وفدها ومسؤولين حكوميين في دمشق، بحضور العميد كيفن لامبرت، قائد قوات "العزم الصلب" في التحالف الدولي. في هذا السياق قال مصدر حكومي سوري، لقناة الإخبارية السورية، أول من أمس، إن الاجتماعات التي عُقدت بين دمشق و"قسد" بحضور عبدي "في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي، لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ الاتفاق على الأرض". وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق.

خلافات ين دمشق و"قسد"

في هذا الصدد أوضح مصدر إعلامي كردي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات تتركز على حجم القوات التي يمكن للحكومة السورية إرسالها إلى مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، بحيث لا تبقى قوات الأخيرة وحدها منتشرة في شمال شرقي سورية. وأشار المصدر أيضاً إلى إلى الخلاف حول حصة "قسد" من المناصب في وزارتَي الدفاع والداخلية، وآلية اتخاذ القرار العسكري داخل وزارة الدفاع، وضمن الفرق الثلاث التي يُفترض أن تتشكل بعد الاندماج (تضم قسد).

فرهاد الشامي: إن نتائج الاجتماع سيُعلن عنها رسمياً عقب استكمال المشاورات

لكن المتحدث باسم "قسد"، فرهاد الشامي، قال لـ"العربي الجديد"، إن نتائج الاجتماع سيُعلن عنها رسمياً عقب استكمال المشاورات، مؤكداً أن "ما يُتداول حالياً خارج هذا الإطار لا يعكس مجريات الاجتماع". وأضاف أن "النقاشات تُدار وفق أسس مهنية ومسؤولة، وبما يضمن التوصل إلى نتائج مدروسة، تضع السلام والاستقرار في مقدمة الأولويات". وتواصلت "العربي الجديد" مع العديد من مصادرها في دمشق، سواء من جانب الحكومة أو من جانب "قسد"، إلا أن الطرفين كما يبدو يتريّثان في إعلان نتائج الجلسة الأولى بانتظار عقد مزيد من الجلسات.

مصدر: "قسد" ما تزال تطالب باللامركزية في شمال شرقي سورية وإدارة مشتركة للمعابر

وتحضر مطالب كل من دمشق و"قسد" على السواء، إذ أكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" أن "قسد" ما تزال "تطالب باللامركزية في شمال شرقي سورية وإدارة مشتركة للمعابر، كما ترفض دخول الجيش السوري إلى مناطق خاضعة لسيطرتها". وأضاف أن "هذه الاشتراطات كفيلة بنسف الاتفاق من أساسه"، موضحاً أن "دمشق لن تقبل بأي اشتراط يحول دون فرض سيطرة الدولة على كامل البلاد". وفي رأيه فإن الجانب الأميركي "سيمارس المزيد من الضغط" على "قسد" من أجل تسهيل التوصل لآليات "واقعية" لتطبيق اتفاق مارس، معتبراً أن "قسد تناور لكسب المزيد من الوقت بانتظار تحوّلات إقليمية ودولية تعتقد أنها تقوّي موقفها في حال حدوثها". وأشار المصدر نفسه، والمواكب عن كثب لسير التفاوض ما بين دمشق و"قسد"، إلى أن فرص إنقاذ اتفاق مارس تبدو "ضئيلة جداً" على ضوء نتائج جلسة الأحد.

محاولة إنقاذ اتفاق 10 مارس

وجاءت مفاوضات الحكومة في دمشق و"قسد" يوم الأحد، في إطار سلسلة من جلسات التفاوض منذ مارس من العام الماضي، حين وُقّع اتفاق ما بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد "قسد"، نص على دمج هذه القوات ذات الصبغة الكردية، وخصوصاً لجهتي القيادة والتوجيه في الجيش السوري الجديد، وذلك وفق آليات يُتفق عليها عبر لجان تفاوض. ويحاول الطرفان إنقاذ هذا الاتفاق الذي انتهت مهلة تنفيذه مع نهاية العام الماضي، باعتباره السبيل الوحيد كما يبدو لتجنّب الصدام العسكري الذي ستكون له تداعيات سلبية على السلم الأهلي الهش في البلاد. ويدفع التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الطرفين للتوصل إلى حلول سلمية على أساس اتفاق مارس، تبدو أنها بعيدة المنال في الوقت الحالي بسبب التباين الكبير في قراءة الاتفاق المذكور.

وتربط "قسد" بين الموافقة على الاندماج في الجيش السوري "كتلة واحدة"، وبين مطالب تخصّ الأكراد السوريين، إذ تُحاول هذه القوات احتكار الملف الكردي في البلاد، وتُقصي بقية القوى السياسية الأخرى، خاصة تلك المنضوية في المجلس الوطني الكردي والمقرب من قيادة إقليم كردستان العراق. وتصرّ هذه القوات على مبدأ "اللامركزية السياسية"، في شمال شرقي سورية ذي الغالبية العربية من السكان، والاعتراف الدستوري بوجود "شعب" كردي في سورية، والاعتراف بـ"الإدارة الذاتية" التابعة لها، فضلاً عن الاعتراف الدستوري باللغة الكردية وتغيير اسم الدولة من الجمهورية العربية السورية إلى "الجمهورية السورية".

كذلك تُطالب بحصة 30% من المناصب في مفاصل القرار في وزارة الدفاع السورية. وترفض هذه القوات التي تأسست في 2015 بدعم من التحالف الدولي، لمواجهة تنظيم "داعش" على الأرض، دخول الجيش السوري إلى الشمال الشرقي من سورية، وتطالب بإدارة مشتركة للمعابر الحدودية مع العراق وتركيا، وبحصة من الثروة النفطية الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخصوصاً في محافظتي دير الزور والحسكة. ويُعتقد أن عدداً كبيراً من فلول النظام السابق انضموا إلى هذه القوات من ضباط وضباط صف بعد الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وهو أحد أسباب تصلّب موقفها ورفضها الدخول بشكل إفرادي إلى الجيش السوري وتسليم الشمال الشرقي من البلاد للحكومة في دمشق التي تعاملت مع هذا الملف بـ "هدوء" على مدى عام كامل للحيلولة دون دخول البلاد بدورة عنف جديدة. وتعليقاً على مشهد التفاوض ما بين دمشق و"قسد"، رأى المحلل السياسي، بسام السليمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مطالب قسد خارج النقاش الوطني"، معتبراً أنها "تحاول فرض أمور دستورية تحافظ على مكاسبها في شمال شرقي سورية، إذ تطالب بكونفدرالية وهذا أمر مرفوض وطنياً وإقليماً ودولياً".

كادار هوزان: حكومة دمشق تراهن على الوقت

في المقابل، أكد كادار هوزان، مدير مؤسسة "كرد بلا حدود" في باريس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لدى قيادة قسد رغبة قوية في إيجاد حلول سلمية"، مضيفاً أنه "ليس لديها أي رغبة في الحرب، ولكن إذا فرضت عليها لن تكون عاجزة عن المواجهة". وأشار إلى أن لدى الوفد الموجود في دمشق تفاؤلاً في التوصل لحل سلمي مع دمشق، معتبراً أن "حكومة دمشق تراهن على الوقت". ولفت إلى أن عدة أشهر فصلت بين توقيع الاتفاق والاجتماع التفاوضي الأول، ما اعتبره "مؤشراً واضحاً على المماطلة".