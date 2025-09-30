دمشق: نأسف لمحاولة البعض استغلال مقطع مصور يسيء إلى مصر

- أعربت وزارة الخارجية السورية عن أسفها لمحاولة استغلال فيديو يظهر هتافات مسيئة لمصر خلال وقفة تضامنية مع غزة، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعكس مشاعر الشعب السوري تجاه مصر. - أكدت الوزارة أن الحادثة لا تمثل سوى من قام بها، معربة عن أسفها لمحاولة تعكير صفو العلاقات بين سوريا ومصر، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. - جددت الخارجية السورية تقديرها لمصر وشعبها، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات السورية-المصرية ورفضها لأي محاولة للإساءة إليها.

أعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان صدر عنها مساء الاثنين، عن أسفها لمحاولة البعض استغلال فيديو مصور يظهر أشخاصاً يرددون هتافات مسيئة إلى مصر على هامش وقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة. وجاء اعتذار الخارجية السورية الموجه للدولة المصرية، بعد فيديوهات جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتظاهرة وسط العاصمة دمشق، ردد فيها المتظاهرون شعارات داعمة لحركة "حماس" والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منددين بموقف الحكومة المصرية تجاه سكان القطاع. واتهموا الرئيس المصري بالمساهمة في حصار أهالي غزة، مرددين عبارات مسيئة بحقه، قبل عدة أيام.

وقالت الخارجية السورية، في بيانها: "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر عدداً محدوداً من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

وأكدت "أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً، ولا تمثل إلا من قام بها"، معربة "عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر"، وفق ما ورد في البيان.

وجددت الوزارة "تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية"، مشددة على "حرص سورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها".