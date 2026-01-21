دمشق: مقتل 7 جنود سوريين جراء هجوم نفذته "قسد" في ريف الحسكة

- أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة من "قوات سوريا الديمقراطية" على معمل في ريف الحسكة، معتبرةً الهجوم تصعيداً خطيراً وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. - نفت "قوات سوريا الديمقراطية" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرةً إلى أن الانفجار نجم عن حادث أثناء نقل الذخيرة من قبل فصائل دمشق، وأكدت على تسجيل خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. - أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق مع "قسد"، مع التوصل إلى تفاهم مشترك حول دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين من الجيش، جراء استهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بطائرة مسيّرة على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة، كانت قد عثرت عليه القوات قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة. وأكدت الوزارة أن "قسد" خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت اعتبرت فيه هيئة عمليات الجيش أن الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً للتفاهمات المعلنة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، باشرت القوات العسكرية بتمشيط المعمل وتأمينه فور العثور عليه، إلا أن تنظيم "قسد" استهدف الموقع بطائرة مسيّرة انتحارية أثناء عملية التأمين، ما أدى إلى انفجار المعمل، وأسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين كانوا في محيطه.

وفي السياق، قالت هيئة عمليات الجيش السوري، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن تنظيم "قسد" خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية، ونفّذ عدة استهدافات، أبرزها استهداف مقر عسكري داخل معبر اليعربية، كان يحتوي على مواد متفجرة وطائرات انتحارية، وهو موقع سابق للتنظيم. وأضافت الهيئة أن هذا "الاستهداف أدى إلى استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين"، معتبرةً أن ما جرى يشكّل "تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار"، ويعكس، وفق تعبيرها، "رغبة تنظيم قسد في الاستمرار باستهداف السوريين وجيشهم، وضرب بكل الاتفاقات السابقة عرض الحائط".

"قسد" تنفي

في المقابل، نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، استهدافها مستودع الذخيرة في اليعربية، مشددة: "نؤكد أنه لم يكن لقواتنا أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، كما لم ننفذ أي عملية من هذا النوع". وذكرت أنه "بحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لدينا، فإن الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل دمشق بنقل الذخيرة، ولا علاقة لقواتنا به من قريب أو بعيد".

وتحدثت "قسد" عن تسجيل خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار "من قبل فصائل تابعة لدمشق"، وفق تعبيرها، رغم دخول الاتفاق حيّز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء. وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، إن وقف إطلاق النار بات سارياً اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس، إلا أن "تلك الفصائل نفذت، بعد هذا التوقيت، سلسلة هجمات" في مناطق الجزيرة وعين العرب، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

ويأتي هذا التطور في وقت كان فيه "العربي الجديد" قد نشر، نقلاً عن مصادر خاصة، معلومات سابقة تؤكد استخدام "قسد" طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في استهداف مبنى محافظة حلب خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ما يثير تساؤلات متجددة حول طبيعة التسليح المستخدم من قبل التنظيم، وحدود التزامه بالتفاهمات القائمة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة و"قسد". وقالت الوزارة، في بيان، إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قوات سوريا الديمقراطية" على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية".

وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي". وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن هيكل الحكومة السورية.