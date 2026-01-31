دمشق: مرحلة شراكة جديدة مع واشنطن والدعم الأميركي لـ"قسد" سيتوقف

قال مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة إدلبي، في تصريحات للإخبارية السورية، إنّ الدعم الأميركي الذي كان يتوجه إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سيتوقف، لافتاً إلى أن دمشق باتت في طور تطوير شراكة جديدة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن الحكومة السورية ستبدأ، بعد إعادة الاستقرار إلى البلاد، البحث في أجندة تهدف إلى تعزيز حياة السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار إدلبي إلى أنّ الاتفاق المعلن مع "قسد" يُعد مكملاً لتفاصيل اندماج مارس/آذار الماضي، موضحاً أن المجتمع الدولي، والدول التي كانت تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، هي ذاتها التي تقدم الدعم اليوم للحكومة السورية. وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب مصدر مسؤول في الحكومة السورية، صباح الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والتفاهم على آلية متسلسلة لدمج القوات والمؤسسات، في خطوة تهدف إلى إنهاء القتال وتعزيز الاستقرار في سورية.

إلى ذلك، أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق الذي وصفه بـ"التاريخي"، والمبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشدداً على أن هذا الاتفاق يعزز وحدة سورية وسيادتها واستقرارها، بما يخدم مصلحة الشعب السوري بأكمله.

وقال المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنّ واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل عملية اندماج "سلسة وفي الوقت المناسب"، مؤكداً أن الولايات المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع شركائها الإقليميين، مستعدة لضمان مضي هذا الانتقال قدماً على نحوٍ سلمي وفعال، بما يحقق مصالحة وازدهاراً دائماً في سورية والمنطقة، وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى "مستقبل أكثر إشراقاً لسورية وللشرق الأوسط برمته".

The United States remains committed to supporting the successful implementation of the historic agreement between the Government of Syria and the Syrian Democratic Forces.



We will continue to work closely with all parties to facilitate a smooth and timely integration process.… — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) January 30, 2026

عبدي: قوة من الأمن الداخلي ستدخل المربع الأمني في الحسكة والقامشلي

من جانبه، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، ليل الجمعة، إن قوة محدودة من شرطة الأمن الداخلي ستدخل المربع الأمني في مدينتَي الحسكة والقامشلي، شمال شرق سورية، في إطار التطبيق العملي لاتفاق الاندماج، مؤكداً أن هذه الخطوة محصورة بإجراءات الدمج فقط، ولن تتبعها أي تحركات أو عمليات عسكرية.

وأوضح عبدي، في مقابلة مع قناة "روناهي" الكردية، أن القوى العسكرية لن تدخل إلى أي قرية أو مدينة كردية، مشدداً على أن الجيش السوري لن يدخل مدن وبلدات الجزيرة أو عين العرب/ كوباني، وأن عناصر محدودة من شرطة الأمن الداخلي التابعة لدمشق ستدخل إلى الحسكة والقامشلي لفترة مؤقتة، لتنفيذ إجراءات الدمج، قبل أن تنسحب لاحقاً. وأضاف أن قوات "الأسايش" الكردية ستبقى الجهة المسؤولة عن حماية المناطق الكردية، ولن يُسمح بحدوث أي فراغ أمني.

وأشار إلى أن الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ العملي في الثاني من فبراير/شباط المقبل، وبموجبه تنسحب قوات "قسد" والقوات الحكومية من خطوط الاشتباك في عين العرب كوباني ومنطقة الجزيرة، داعياً الأهالي الذين نزحوا من مدينة الحسكة وبلدة تل تمر إلى العودة إلى منازلهم. وفي الشأن السياسي، أكد عبدي أنه لن يتولى أي منصب حكومي، قائلاً: "سأبقى بين شعبي وبجانبهم، وسأعمل على تشكيل مرجعية سياسية للكرد في سورية"، ولفت إلى أن شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي غير راضية عن الاتفاق، معتبراً أنه لم يكن في المستوى المطلوب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الحالية سمحت بالحصول على بعض الاستحقاقات، مع العمل مستقبلاً لتحقيق المزيد.

وكشف عبدي عن وجود تواصل يومي مع دمشق، مؤكداً أن القنوات مفتوحة باستمرار، وأن الولايات المتحدة منخرطة في مسار التفاوض عبر مؤسّساتها السياسية والعسكرية، كما أشار إلى طرح أسماء لتولي مناصب حكومية، من بينها منصب مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، من دون التوصل حتى الآن إلى قائمة متوافق عليها. وأكد أن ما سيجري الاتفاق عليه في المناطق الكردية في الجزيرة وعين العرب سيُطبق أيضاً في عفرين وسري كانيه (رأس العين)، موضحاً أن عين العرب ستقود المرحلة المقبلة، وأنه جرى الطلب من القوات الحكومية عدم دخول القرى الكردية هناك، وقد أبدت موافقتها تقديراً لحساسية الوضع.

وشدد عبدي على أن المناطق الكردية في سورية "خط أحمر"، قائلاً: "سندافع عنها حتّى آخر مقاتل، ولن ينتصر أحد في هذه الحرب"، مع تأكيده في الوقت ذاته ضرورةَ محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بالوسائل القانونية، محذراً من الانجرار نحو العنصرية والطائفية، كما أكد أن الموظفين المحليين وسكان المناطق الكردية في عين العرب والجزيرة سيديرون مناطقهم بأنفسهم، مشدداً على أن قوات دمشق لن يكون لها أي دور أمني في هذه المناطق، وداعياً السكان إلى الاطمئنان.

وفي السياق ذاته، يُنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة تصبّ في مصلحة السوريين عموماً، في إطار السعي إلى بناء دولة مركزية خالية من الفصائل المسلحة، مع التأكيد أنّ حقوق الأكراد لا ترتبط باتفاق عسكري بعينه، والإقرار بالدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم "داعش"، في ظل تقاطعات إقليمية ودولية ترى في الحكومة المركزية بدمشق الجهة المعنية بإدارة المرحلة المقبلة.