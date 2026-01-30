دمشق لمجلس الأمن: محادثاتنا مع إسرائيل لا تعني التنازل عن حقوقنا

- أكد السفير السوري إبراهيم علبي أن سورية لن تتنازل عن حقوقها السيادية، مشيراً إلى أن المحادثات الأمنية لا تعني التنازل عن حقوق الشعب السوري، واصفاً الاعتقاد الإسرائيلي بذلك بالوهم. - شدد علبي على ضرورة توثيق الأضرار الناتجة عن الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري، مطالباً بإنهاء هذا الوجود والالتزام بالمرجعيات الدولية، مع التأكيد على دور قوات "أندوف" في رصد الانتهاكات. - أشار إلى معاناة السكان المحليين في القنيطرة من الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحلول السلمية لا تعني التنازل عن السيادة السورية على الجولان.

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي أن سورية لن تساوم على استعادة أرضها أو حقوقها السيادية، مشدداً على أن انخراط دمشق في محادثات أمنية "لا يعني بأي شكل من الأشكال التنازل عن حقوق الشعب السوري"، واصفاً أي اعتقاد إسرائيلي بهذا الشأن بـ"الوهم". وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة تطورات الشرق الأوسط مساء أمس الخميس، قال علبي إن سورية ستتخذ إجراءات فورية لحصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري، تمهيداً لتوثيقها قانونياً والمطالبة بالتعويض عنها.

وأشار علبي إلى أنه شارك مطلع الشهر الجاري في جولة ميدانية بمنطقة الفصل في محافظة القنيطرة برفقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث التقى سكاناً محليين استعرضوا معاناتهم من عمليات هدم المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية، واختطاف المدنيين، إضافة إلى التضييق على حركة التنقل عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مدنيين أثناء عملهم، كما قامت خلال الأيام الماضية برش مواد كيميائية مجهولة على الأراضي والغابات السورية، متسائلاً عن الذرائع الأمنية التي يروجها الاحتلال لتبرير هذه الانتهاكات.

وطالب علبي بإنهاء الوجود الإسرائيلي في منطقة الفصل، مؤكداً التزام سورية بالمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 338 واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً في الوقت نفسه على الدور الحيوي لقوات "أندوف" في رصد الانتهاكات الإسرائيلية. وختم بالقول إن سورية متمسكة بالحلول السلمية والدبلوماسية، إلا أن ذلك لا يمكن تفسيره بأنه ضعف أو تنازل، مؤكداً أن الجولان أرض سورية، وأن السيطرة العسكرية لا تعني السيادة.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، اتفقت سورية وإسرائيل على تشكيل آلية اتصال بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية. ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.