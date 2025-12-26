دمشق تنتقد "قسد": خطاب وحدة سورية لا ينسجم مع الواقع الميداني

- أكد مصدر في وزارة الخارجية السورية أن تصريحات "قسد" حول وحدة سوريا لا تتماشى مع الواقع، حيث تُدار المؤسسات بشكل منفصل، مما يعزز الانقسام، مع غياب خطوات واضحة لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة. - قائد "قسد" مظلوم عبدي شدد على أهمية اللامركزية ودمج القوى العسكرية، مشيرًا إلى تقدم في التفاهمات مع دمشق حول المعابر والثروات، مع الحفاظ على حقوق موظفي الإدارة الذاتية. - دفعت "قسد" بتعزيزات جديدة إلى خطوط التماس مع الجيش السوري، وسط جهود دولية لتهدئة الأوضاع، مع تعقيد الملفات وتناقض المشاريع السياسية للطرفين.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن تصريحات قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن وحدة سورية لا تنسجم مع الواقع القائم في مناطق شمال شرق البلاد، حيث تُدار مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية خارج إطار الدولة. وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية، أشار المصدر إلى أن المباحثات بين دمشق و"قسد" لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، معتبرًا أن الخطاب الذي تتبناه الأخيرة "يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق".

وأضاف المصدر أن "التأكيد المتكرر لوحدة سورية يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق سورية، حيث توجد مؤسسات تُدار بشكل منفصل، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته". كما انتقد بقاء الحديث عن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة في إطار "التصريحات النظرية"، مشددًا على عدم وجود خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة.

وأشار إلى أن "التصريحات المستمرة من قيادة قسد بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما أن العائدات لا تُدار ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل في الموازنة العامة"، لافتًا إلى أن أي تقارب في وجهات النظر "يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، وآليات تنفيذ مجدولة زمنياً". ورأى المصدر أن الطرح الحالي للامركزية "يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع"، مضيفًا أن الحديث عن إدارة المنطقة من "أهلها" يتجاهل "الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سورية".

وفي الملف العسكري، أشار المصدر إلى أن "الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار"، مضيفًا أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها ورقة تفاوض "يتناقضان مع مبادئ السيادة الوطنية".

في المقابل، جدّد قائد "قسد" مظلوم عبدي خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض التابعة لقسد، في وقت سابق، مطالبه باللامركزية، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق بشأن دمج القوى العسكرية، والتقدم في بلورة رؤية حول المعابر والثروات الباطنية باعتبارها ملكًا لجميع السوريين. وقال عبدي، خلال الاجتماع الذي جرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة عبر تطبيق "زوم"، إن "القضايا الدستورية تحتاج إلى وقت وحوارات أعمق للوصول إلى حل شامل لكل سورية"، مؤكداً أن "الحل يجب أن يكون لامركزياً، بحيث يدير أبناء مناطق شمال شرق سورية شؤونهم ضمن إطار دستوري".

وشدد عبدي على أن تشاركية المكونات تُعد من ركائز أي نظام مستقبلي، معربًا عن أمله بالتوصل إلى اتفاقات كاملة مع دمشق خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن حقوق موظفي الإدارة الذاتية ستكون مصونة، وأنهم سيُعدّون مستقبلاً من ضمن موظفي الدولة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن اتفاق العاشر من آذار.

من جهته، قال زيد سفوك، منسق الحركة الكردستانية المستقلة في سورية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع تتجه نحو تهدئة عسكرية ومنع الاشتباكات بضغط دولي، مع إعطاء فرصة للحوار لتنفيذ "اتفاق 10 آذار"، لكنه أشار إلى أن "التطورات اللاحقة ألغت عمليًا بعض بنوده"، موضحًا أن هناك بنودًا جديدة قيد التداول بين الحكومة و"قسد". وأضاف سفوك أن تصريحات مظلوم عبدي بشأن دمج القوى العسكرية والأمنية "تأتي في إطار تهدئة الأوضاع وتأجيل الحوار إلى العام المقبل"، معتبرًا أن "أي اتفاق قد يُنجز نظريًا خلال أيام، لكن تنفيذه قد يستغرق أشهرًا أو سنوات، بسبب تعقيد الملفات وتناقض المشاريع السياسية للطرفين".

وشهد اجتماع الهيئة الاستشارية في مدينة الطبقة مشاركة وفود من الأحزاب السياسية والقوى العسكرية وأعضاء لجنة التفاوض، إلى جانب نواب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية وشيوخ ووجهاء عشائر ورجال دين وممثلين عن منظمات سياسية ومدنية ونسائية. وافتتح الاجتماع حامد الفرج، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مؤكدًا وقوف أهالي الرقة والطبقة إلى جانب وفد التفاوض، ومشدّدًا على التمسك بوحدة الأراضي السورية ودعم اتفاق "العاشر من آذار"، وعلى أن نهج أهالي شمال شرق سورية "يقوم على الحوار بعيدًا عن التحريض".

ميدانياً، دفعت "قوات سوريا الديمقراطية" خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى خطوط التماس مع الجيش السوري في ريفي حلب ودير الزور، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية "العربي الجديد". وقالت المصادر إن "أرتالًا عسكرية تابعة لقسد توجّهت إلى خطوط التماس في ريف دير الزور الشرقي ومحيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي"، موضحة أن التعزيزات ضمّت راجمات صواريخ، ورشاشات ثقيلة، وسيارات دفع رباعي، فيما أعلنت "قسد" عن استهداف طائرة مسيّرة لمنزل في منطقة تل السيرياتيل قرب السد.