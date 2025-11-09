تستعد سورية لشقّ خطواتها الأولى في مسار تحقيق العدالة الانتقالية على صعيد البدء بمحاكمات علنية للمتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات في حق السوريين في فترة النظام السابق، استجابة للمطالب الشعبية ولتحقيق العدالة للضحايا. وبين من يرى أنها خطوات بطيئة، وآخرون يرون أنها متعثرة وغير كافية، لا يخفى على أحد أن إرهاصات تحقيق العدالة والرغبة في السير في طريقها يجمع غالبية السوريين، الذين يرون أن لا مستقبل آمن ومستقر لسورية إلّا بتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. ويندرج في هذا السياق الإعلان عن قرب البدء بمحاكمات علنية لبعض رموز نظام بشار الأسد، الذين جرى إلقاء القبض عليهم في ظل إجراءات علنية وشفافة حسب قانون العقوبات السوري المعمول به.

وقال رئيس مديرية الإعلام بوزارة العدل السورية، براء عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد": "ما زالت التحقيقات مستمرة مع كبار المسؤولين الذين اعتُقلوا"، مشيراً إلى أنه حينما "تنتهي آليات التحقيق، سيجري تحويلهم للقضاء، لتصدر بحقهم الأحكام، حسب القانون". وكشف عبد الرحمن أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ محاكمات علنية لبعض عناصر وفلول نظام الأسد ومرتكبي الانتهاكات عموماً من جميع الأطراف. وقال "خلال أيام قليلة سنشهد أول محاكمة علنية". وعن طبيعة الاتهامات أضاف "هناك تهم فساد مالي واتهامات بتشكيل مليشيات مسلحة تابعة للفرقة الرابعة للنظام البائد والحرس الجمهوري"، مؤكداً وجود "اعترافات مثبتة بتأسيس مليشيات مسلحة رديفة لجيش النظام البائد ومشاركة بالقتل والاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح لحزب الله في لبنان". وحول ملف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد قال: "ما زال قيد التحقيق واعترف بتشكيل مليشيات مسلحة واعترف بفساد مالي وتجارة المخدرات".

وأكد عبد الرحمن أن "المحاكمات تجري حسب قانون العقوبات السوري نفسه، الذي ما زال سارياً مفعوله ولم يجرِ تغييره"، مؤكداً أن هذا الملف سيكون "محاطاً بشفافية تامة، تعزيزاً لسيادة القانون والعدالة، دون التوجه إلى أي شخص بعينه، أو حسب انتمائه، (الطائفي أو العرقي)، إلّا للجرم الخاص به ويجري محاسبته حسب القانون".

من جانبه، قال أستاذ في القانون الدولي، خالد جبر، لـ"العربي الجديد": "طبعاً آلية المحاكمات التي تجري اليوم في سورية وبحسب مراقبين قانونيين ومراقبين حقوقيين يجب أن تكون ضمن آلية تنفيذ العدالة الانتقالية"، موضحاً أن "تطبيق العدالة الانتقالية بخصوص عناصر النظام السابق من مرتكبي الجرائم، هي اليوم تستند إلى القانون السوري وببعض تفاصيلها هي أيضاً تستند إلى القانون الدولي، الذي له دور في التشريعات الوطنية أي تشريع في أي بلد كان وسورية من ضمنها، تستند أيضاً تشريعاتها إلى القانون الدولي".

وأكد جبر أن هذه المحاكمات يجب أن تكون مرفقة بادعاءات لذوي الضحايا مباشرةً أمام تلك المحاكمات، التي باشر البعض منها العمل، مشدداً على ضرورة أن تكون علنية، "لا أن تكون محاكمات تدار في غرف مغلقة، وذلك تفادياً لأي عملية ابتعاد عن القانون أو ابتعاد عن العدالة والابتعاد عن تفاصيل أخرى، ويجب أن يكون هناك ترسيخ لمفهوم العدالة الانتقالية".

وأضاف أنه "في سورية على مدى 50 عاماً عموماً وعلى مدى 14 عاماً خاصّة، حدث فيها أكثر من حالة تدهور حقوقي على المستوى الأمني". وميّز بين التصنيفات العديدة للجرائم، قائلاً "هناك ارتكاب جرائم حرب، وارتكاب عمليات التهجير القسري، وارتكاب عمليات القتل بدون محاكمات، والقتل على الهوية".