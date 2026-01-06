دمشق تتهم "قسد" بإفشال اتفاق مارس وجرّ الجيش لمعركة مفتوحة في حلب

- اتهمت وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديمقراطية بعدم الالتزام باتفاق 10 مارس/آذار، وتصعيد العمليات العسكرية، مما أدى إلى استهداف الجيش السوري لمصادر نيران قسد وتدمير مستودع ذخيرة. - شهدت حلب تصعيدًا عسكريًا، حيث استهدفت قسد مواقع للجيش السوري وأحياء سكنية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ونزوح داخلي، واستشهاد عاملتين في مركز البحوث العلمية الزراعية. - لم تسفر الاجتماعات بين الحكومة السورية وقسد عن نتائج ملموسة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة، بينما أعلنت قسد انتهاء مباحثات الاندماج مع الحكومة.

اتّهمت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعدم الاعتراف باتفاق العاشر من مارس/ آذار، والسعي إلى إفشاله عبر تصعيد عسكري متواصل يهدف إلى جرّ الجيش السوري إلى "معركة مفتوحة تحدد ميدانها هي"، في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة السورية استشهاد عاملتين في مركز البحوث العلمية الزراعية بمدينة حلب، جراء قصف قالت إن "قسد" نفذته على مواقع مدنية وحكومية داخل المدينة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الجيش السوري استهدف "مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيّرة"، وتمكن من تحييد عدد منها، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للتنظيم.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات "قسد" استهدفت، خلال الأيام الماضية، عدة أحياء سكنية في مدينة حلب ملاصقة للمناطق التي تسيطر عليها، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وأكثر من 12 جريحاً من المدنيين حتى الآن، إلى جانب "دمار كبير في ممتلكات الأهالي"، وفق البيان.

وفي تصعيد لافت، أعلنت وزارة الدفاع أن "قسد" استهدفت قبل وقت قصير موقعاً للجيش السوري في محيط حي الشيخ مقصود، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الجيش وإصابة خمسة آخرين، مؤكدة أن هذا التصعيد مستمر "لليوم الثالث على التوالي" ضد مواقع الجيش والأهالي في محافظة حلب.

وفي السياق ذاته، تسبب القصف، بحسب مصادر رسمية، بحركة نزوح داخلي من عدد من أحياء مدينة حلب، في وقت أكدت مصادر "العربي الجديد" تعرّض بوابة الإسعاف في مستشفى "زاهي أزرق" بحي بستان باشا للاستهداف، ما زاد من تعقيد الوضع الإنساني داخل المدينة.

من جهتها، أعلنت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة السورية استشهاد العاملتين في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، سوزان المهتدي وديمة دويدري، إضافة إلى إصابة عدد من العاملين، جراء "الاستهداف المباشر من قبل قوات قسد" لمبنى مكتب القطن ومبنى البحوث العلمية الزراعية في المدينة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري وأمني متزايد تشهده مدينة حلب ومحيطها، وسط تبادل للاتهامات بين دمشق وقوات "قسد"، في وقت تحذر فيه الجهات الرسمية السورية من انعكاسات استمرار القصف على المدنيين والبنية التحتية، وتوسع دائرة النزوح داخل واحدة من أكثر المدن السورية اكتظاظاً بالسكان.

ولم تصل الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى نتائج ملموسة خلال الاجتماع الذي عُقد في دمشق، يوم الأحد الماضي، وفق ما أفاد به مصدر حكومي سوري. وقال المصدر، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، إنّ "الاجتماعات التي عُقدت اليوم في دمشق مع قسد، بحضور مظلوم عبدي، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار، لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ الاتفاق على الأرض"، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق.

في المقابل، أعلنت "قسد" انتهاء مباحثات الاندماج بين وفدها ومسؤولين حكوميين في دمشق، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع، الذي حضره العميد كيفن لامبرت، قائد قوات "العزم الصلب" في التحالف الدولي، ستُنشر في وقت لاحق. وفي السياق نفسه، أعرب عبد الوهاب خليل، ممثل "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في دمشق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن الحوار بين الجانبين سيجري تمديده، مع عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، من دون أن يتطرق إلى نقاط الخلاف العالقة.